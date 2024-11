Lo que el dinero no puede comprar: los límites del mercado

Tal vez los dilemas morales que enfrentamos en el siglo XXI no son tan fáciles de discernir, pero todos tenemos la responsabilidad de reconocer aquello que el dinero no puede -no debe- comprar.

Sobornar a un policía para evitar una multa de tránsito, ofrecer dinero a un juez para que nos dé la razón, o vender el voto libre y secreto, son actos de corrupción.

El afán de mercantilizar todos los ámbitos de la vida es corrosivo, porque existe el riesgo de perder la guía moral que nos lleva a tomar decisiones por el camino recto.

Como decía el pensador francés, Voltaire: “quien piensa que el dinero todo lo puede, termina haciéndolo todo por dinero”.

Necesitamos construir juntos sociedades mucho más solidarias, igualitarias y justas. De esto depende el auténtico progreso humano y la posibilidad de enfrentar los desafíos del presente y el futuro.

____

Nota del editor: José Guillermo Fournier Ramos es docente en la Universidad Anáhuac Mayab. Vicepresidente de Masters A.C., asociación civil promotora de la comunicación efectiva y el liderazgo social. También es asesor en comunicación e imagen, analista y doctorando en Gobierno. Síguelo en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión