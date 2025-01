Desafíos y oportunidades del marketing digital en 2025

La Inteligencia Artificial (IA) ha revolucionado cómo pensamos sobre la creación de contenido, pero para el 2025, no solo se tratará de crear más rápido; se tratará de crear mejor. La IA será capaz de entender no solo qué buscan las personas a las que nos dirigimos, sino cómo lo buscan. Sin embargo, la clave no estará en delegar todo a las máquinas, sino en aprender con mayor profundidad y compromiso el cómo utilizar estas herramientas para mejorar la creatividad y autenticidad.

Para marcas y creadores de contenido en México, esto representa un reto cultural. Si bien estamos adoptando rápidamente plataformas y tecnologías, también nos enfrentamos a una creciente saturación de contenido genérico. Las audiencias buscarán historias que resuenen con ellas, contenido que refleje sus realidades. Esto significa que el marketing digital en nuestro país no puede darse el lujo de desconectarse de nuestras particularidades culturales. Si dejamos que la tecnología dicte completamente el tono, corremos el riesgo de perder esa autenticidad que tanto valoran las audiencias.

En 2025, captar la atención será más difícil que nunca. Plataformas como TikTok ya han cambiado las reglas del juego con contenido corto, pero también han demostrado que incluso un minuto puede ser suficiente para contar una historia poderosa. Las empresas y creadores en México tendrán que desarrollar un equilibrio perfecto entre la brevedad y la profundidad.

Un cambio notable que ya estamos presenciando es el castigo al alcance orgánico por parte de las redes sociales. Plataformas como Instagram y Facebook están restringiendo cada vez más el acceso orgánico, empujando a las marcas y creadores a invertir en publicidad para alcanzar a su audiencia. Esto significa que tendremos que replantear nuestras estrategias publicitarias no solo para la venta directa, sino también para la atracción y nutrición del mercado. Las campañas de alcance, tradicionalmente vistas como un gasto secundario, se convertirán en una herramienta clave para sustituir lo que antes lograban los esfuerzos orgánicos. Esto nos invita a priorizar la construcción de relaciones a largo plazo sobre el impacto inmediato de ventas.

Desde hace tiempo, venimos escuchando que el fin de las cookies de terceros está a la vuelta de la esquina, pero en 2025 ya no será una advertencia, será una realidad. Las empresas y creadores en México deberán enfocarse en construir comunidades y fortalecer la confianza para que los usuarios compartan voluntariamente su información. Herramientas como listas de correo electrónico y plataformas como WhatsApp, donde predominan relaciones más personales, serán clave para desarrollar estrategias efectivas y personalizadas.

Además, veremos un crecimiento en plataformas locales o especializadas, aquellas que permiten a los creadores y empresas conectarse con nichos más específicos. Esto implica que las estrategias amplias e indiscriminadas serán reemplazadas por enfoques más precisos, donde cada esfuerzo esté hiperfocalizado en las personas correctas. ¿El resultado? Menos contenido que trate de agradar a todos y más contenido que genere conexiones reales con las audiencias.

México, con una de las poblaciones más conectadas de América Latina y un comercio electrónico en crecimiento, tiene el potencial de ser líder regional. Sin embargo, la brecha digital sigue siendo un desafío importante.

Las pymes enfrentan un reto mayor, ya que carecen de los recursos de las grandes marcas. La clave estará en fomentar la creatividad y ofrecer capacitación para que puedan aprovechar las herramientas digitales y cerrar esta brecha económica.