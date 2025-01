Economía devaluada

Al no devaluar el peso, forzando las variables económicas, han sobrecargado la economía, trasladando a toda ella el efecto devaluatorio, por lo que ya no bastará con un ajuste al tipo de cambio, sino que tendrá que ocurrir un severo ajuste de todo el aparato, obligando a tomar complejas medidas, que pagarán en forma más lesiva quienes menos tienen. Las mediciones hechas por el Inegi pueden ser cuestionadas y derruidas por cualquier pasante de economía, ya que cualquier canasta o grupo selecto de mercaderías y servicios que se elija, de hacerse bien el cálculo, arroja un incremento de más de dos dígitos, perdiéndose, hasta ahora, en necias clasificaciones el efecto real del proceso inflacionario. Ni subyacente, ni estacional, el incremento de precios que pega al poder adquisitivo salta a la vista y no es el que publican, hay que dejarse de eufemismos.

Los apoyos sociales perderán importancia como elemento sustantivo en la economía popular, así como en su impacto político. Muchas serán las explicaciones que tendrán que dar quienes se encuentran en el poder, y más “compensaciones” tendrán que ofrecer a los opositores para que guarden silencio.

Es claro que la autonomía es ejercida por los miembros de la Junta de Gobierno sólo en lo que hace a sus muy exageradas remuneraciones, ya que, como lo hiciera cualquier comerciante de la economía informal, laboran “amparados”, para eludir los topes constitucionales en materia de retribuciones a un cargo público, lo cual, desde palacio se tolera, ya que han sabido ser convidados de piedra a la hora en que se toman decisiones encargadas a ellos desde afuera.

Muchas son las preguntas y comentarios que surgen con motivo de la renuncia del auditor externo, pero, sobre todo, dudas, y ellas, son incompatibles con la estabilidad financiera, y, particularmente, con la defensa del poder adquisitivo de la moneda, el cual, aunque nadie lo note y diga, ha empezado su drástico deterioro, haciendo escarnio de los imprudentes e inoportunos incrementos salariales, en los que el gobierno hizo “política” con cargo al bolsillo de los inermes empresarios. Una de ellas, es la que surgirá al momento de calcular el evidentemente inexistente remanente de operación. Se trata de una fantasía que debe ser validada por quien ocupe la posición de auditor externo, quien deberá hacer malabares alejados, muy alejados, de las sanas prácticas contables, para admitirlo.

Es cierto que existen particularidades en la banca central que suspenden, modifican, y hasta trastocan, las prácticas internacionalmente aceptadas por el gremio contable, pero, hasta ahora, no han sido atemperantes, sino vulgares mareadoras, las que han aceptado quienes antes pasaron por la posición de vigilante contable.

La manipulada decisión en favor de KPMG Cárdenas Dosal, para ser ungido como sustituto del renunciante, tuvo un claro motivo y sesgo determinante. Se dijo a los diputados que esa firma recién había ocupado el cargo, por lo que sabrían presionarlo y hacerlo cómplice, al haber dejado éste recientemente la encomienda, pero, sobre todo, por haberse tragado sapos, disfrazados de políticas contables especializadas de la banca central, dejando pasar todo tipo de bolas rápidas. Lo tenemos atrapado, dijeron.

El intempestivo actuar de Coopers no puede sino ser calificado como responsable, dado que era imposible que supiera el atascadero con el que se iba a encontrar, en lo que se suponía era una institución modelo. Si fue tardío u oportuno, solo el tiempo lo dirá. Hoy, el guante está en el suelo, y la obligada pregunta es si KPMG Cárdenas Dosal aceptara la designación, a sabiendas de que pone en juego no sólo su reputación en México, sino en todo el mundo.

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

