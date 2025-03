Estrés financiero, un nuevo invitado en la sala de control de nuestras cabezas

Vi la película de “Intensamente 2” con mis hijos de 3 y 5 años. Mientras los escuchaba reír con las ocurrencias de Alegría, Tristeza, Furia y los demás, yo no podía evitar recordar pláticas con algunos clientes que se parecen mucho a Ansiedad. Si tú eres inversionista, creo que en algún momento te habrás enfrentado a situaciones en las que -como este personaje naranja- no pudiste controlar esas emociones negativas que te hicieron tomar decisiones apresuradas ante las noticias de geopolítica, fluctuaciones en el tipo de cambio, aranceles, etc.