La trampa de la digitalización en la logística; promesas que no se cumplen

La digitalización debería ser una herramienta para alcanzar objetivos estratégicos claros, no un fin en sí mismo. Pero muchas compañías han caído en la trampa de creer que la mera adopción de tecnología es suficiente. Lo cierto es que la falta de estandarización y la carencia de métricas unificadas siguen siendo barreras significativas. Un estudio reciente reveló que el 70% de los indicadores utilizados en logística proviene de experiencias internas, sin comparación con referentes externos. Esto limita la posibilidad de evaluar y mejorar el desempeño de manera objetiva.

Otro desafío crucial es la fragmentación en la adopción de inteligencia artificial. Aunque su potencial es innegable, la mayoría de las implementaciones se han centrado en áreas superficiales, como la atención al cliente, en lugar de resolver los problemas estructurales del sector. Mientras que el 66% de las empresas ha incorporado IA en canales de comunicación, menos del 2% ha logrado transformaciones significativas en su cadena de suministro. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué la tecnología no está generando el impacto esperado?

En mi experiencia, el problema radica en la falta de integración. La tecnología debe ser una aliada estratégica, no una carga operativa. Sin embargo, el 78% de las empresas aún no ha logrado conectar sus soluciones digitales de manera eficiente, lo que genera ineficiencias y pérdidas de oportunidad. No se trata de cuántas herramientas digitales se implementan, sino de cómo se integran en un ecosistema cohesivo y funcional.

Las compañías que han logrado avanzar en este sentido han visto resultados tangibles. En el sector de e-commerce, por ejemplo, aquellas que han priorizado la integración tecnológica han incrementado la satisfacción del cliente en un 22% en comparación con sus competidores. No se trata de acumular software, sino de hacer que cada tecnología realmente sume valor a la operación.

La clave para evitar la trampa de la digitalización ineficaz radica en adoptar un enfoque estructurado. Es necesario cuestionar cada implementación tecnológica y evaluar si realmente contribuye a la eficiencia operativa. Más que una carrera por adoptar la última innovación, debemos enfocarnos en construir un modelo logístico donde la tecnología sea un medio para lograr mayor eficiencia, precisión y competitividad.