Optimización de la logística: hacia una gestión responsable del medio ambiente

En general, la sociedad está reconociendo la importancia de proteger el medio ambiente y está exigiendo cambios significativos en la forma en que se gestionan los recursos y se llevan a cabo las actividades comerciales.

La logística verde y sustentable no es simplemente una moda pasajera. Los temas relacionados con el enfoque ESG (Enviromental, Social and Governance) son ahora una parte fundamental de las agendas públicas, empresariales y de los consumidores. Por lo tanto, no debería sorprender a nadie que exista una creciente demanda por parte de todos los actores involucrados en la cadena de suministro, por contar con un medio ambiente más limpio, saludable y seguro.

Nota del editor: Antonio Arranz es CEO de DHL EXPRESS México. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

