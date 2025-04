Edgar Amador Zamora, ‘El Secretario’

No obstante, si me preguntan, diría que su mayor reto es conseguir tiempo, y por partida doble. Por un lado, tiempo para tomar el control de la Secretaría y de todo el sector, para implementar su visión, plan y medidas — que Roma no se hizo en un día —. Por el otro, tiempo para que se note su trabajo, su mano en la gestión y resolución de estos fuegos que todo el mundo señala. Tiempo para tener la confianza de sus compañeros de gobierno, de los agentes del mercado, de los estados y del público en general.

El Secretario ya cuenta con la confianza de su Jefa, La Presidenta. Con acción, presencia y resultados, tiene que ganarse la de todos los demás. Por lo que lo conozco y por lo que he visto de sus capacidades y de su trabajo, no dudo que lo vaya a lograr.

¡Corre tiempo, Secretario!

____

Nota del editor: Tamón Takahashi Iturriaga es el Economista Jefe de TKA Analytica, un centro de análisis e investigación. Síguelo en LinkedIn y/o en X . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

