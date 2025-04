El absurdo de los aranceles y el verdadero culpable del déficit comercial de EU

Pero esta lógica olvida que el problema no se debe a que los estadounidenses compren demasiados productos extranjeros, sino a que muchas de sus empresas han movido sus operaciones –y sus ingresos fiscales– a países con entornos más favorables. No hay mejor ejemplo de esto que el éxodo de las grandes tecnológicas hacia Irlanda.

Refugio fiscal irlandés, ¿la verdadera fuga de capitales?

Mientras Washington culpa a China y México por el déficit comercial, en Dublín se cuentan los billetes. Empresas como Apple, Google, Microsoft y Meta han consolidado operaciones en Irlanda y así aprovechan un régimen fiscal que les es extremadamente favorable. En 2023, las exportaciones de servicios digitales desde Irlanda alcanzaron los miles de millones de euros, y gran parte de este dinero provino de filiales de empresas estadounidenses. Esto, yo diría, demuestra cómo las políticas fiscales internacionales tienen un impacto mucho mayor que el comportamiento de consumo de los ciudadanos.

Tomemos el caso de Google: su subsidiaria en Irlanda reportó ingresos por cerca de 65,000 millones de euros en 2023. Meta, por su parte, generó cerca de 70,000 millones de euros. Resalta una realidad que, en mi opinión, pasa desapercibida: estas grandes corporaciones están eludiendo la tributación en Estados Unidos de manera estratégica.

Este fenómeno revela un problema más profundo que va más allá de un desequilibrio comercial: las políticas fiscales estadounidenses permiten que estas corporaciones se beneficien de sistemas más favorables a costa de los ingresos fiscales de Estados Unidos.

Mientras tanto, la administración Trump se esfuerza por encarecer los productos chinos con aranceles, en lugar de preguntarse por qué sus propias empresas prefieren tributar en otro lado. En lugar de reconocer que el problema es un sistema fiscal que incentiva la fuga de capitales, el gobierno decide castigar a los consumidores con precios más altos.

Tarifas más altas no solucionan el problema

Las tarifas impuestas no atacan la raíz del problema. Al contrario, lo han llevado a un encarecimiento de bienes y servicios; y esto afecta tanto a empresas como a consumidores. La manufactura estadounidense no ha experimentado el supuesto auge prometido y sectores como la tecnología siguen dependiendo de cadenas de suministro globales que no pueden ser sustituidas con un simple decreto presidencial.

Peor aún, las represalias de otros países pueden hacer más daño de lo que se imagina. Europa ya ha amenazado con responder a las tarifas con sus propias medidas, lo que podría afectar gravemente a industrias clave en Estados Unidos, como aviación y agrícola.