Mercados manipulados

Trump ha venido tomando decisiones para subvaluar el dólar, su objetivo es ganar competitividad y forzar la creación de empleos locales, pero es evidente que ignora que en los lances monetarios hay que tener bien claro qué cartas tienen los demás. Parece que no tomó en cuenta el cuantioso monto de bonos de la Tesorería que obra en poder del gobierno chino, así como que éste tiene mucho margen para apostar. Beijing sabe que lo pierda al vender apresuradamente, se reflejará inmediatamente en el dólar, y es eso, es precisamente lo que ellos buscan, una estampida en contra del dólar que haga apetecible al REM como moneda o activo de reserva internacional.

El vaivén de los precios de las acciones, tal y como lo dijimos hace unos días, le viene bien a Trump, ya que ha puesto a sus pies a las grandes empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo, él no ha advertido que la pérdida de valor en ellas se traduce en una apreciación de aquellas que cotizan en Asia. En el neto, el efectivo ganador es el mercado bursátil de oriente. Las cantidades que se han perdido son enormes, y, tarde o temprano, mermaran los planes de inversión, y con ello, el número de empleos. La volatilidad inevitablemente hará que el crédito se encarezca. En realidad, el plan del empresario se ha salido de control, y es probable que sus aliados busquen refugio con el contrario.

La Fed, desde su creación, ha ganado gran credibilidad, aunque ésta se vio comprometida con el lamentable episodio que vivimos en 2009, cuando bajó las tasas antes de tiempo, y la inflación se le fue de las manos. Es precisamente ese episodio, el que hoy le enfrenta con el Ejecutivo. La dura lección creó una coraza ante las presiones políticas. Ya no son sensibles a peticiones que apresuren el paso. No se trata de arriesgados jugadores de póker. Pedir a la junta que se involucre en la riesgosa aventura de la Casa Blanca fue inútil, no encontró, ni encontrará, eco en los directivos, al menos no, con la actual integración. Todo apunta a que, al más puro estilo 4T, será cambiada en breve. Trump no sabe la gravedad que tiene mermar la credibilidad del instituto central, ni de la fuerte contracorriente financiera que se está gestando bajo sus pies. Reta a fuerzas que le superan, mismas que no podrá controlar a su antojo.

El valor real de las acciones hoy resulta desconocido, esta enturbiada la cotización por la coyuntura; la visceralidad y la manipulación interesada, impulsada por los lobos del mercado. La función de hacer y mantener un flujo sano y constante en favor de las empresas, para que éstas produzcan, se ha pervertido. Algunas sobrevaluadas, otras devaluadas, pero, sin importar ello, la nómina debe pagarse, en un entorno en el que muchos anticipos se perderán, al volverse poco o nada rentables las transacciones relacionadas. Las cadenas comerciales viven en la disrupción. La programación financiera y de producción carece de certezas. Sí, esto ya es un lío, y no tardará en llegar a los precios de las cosas y de los servicios, incluidos, por supuesto, los salarios. Los engranes del aparato no tardan en saltar.

No faltará el resentido izquierdista que festeje, y crea que los errores de Trump sólo se pagan de ese lado de la frontera, o peor, que piense que lo que a él afecte, a nosotros nos beneficiará. No, sólo vamos a las malas, sus decisiones nos llevarán a una severa contracción, y las pérdidas provocadas por sus errores, tarde o temprano, se registrarán en nuestros libros. Carecemos de un equipo de primera división en lo financiero y comercial, que tenga un plan realista, por lo que, hasta ahora, derivamos. Miraremos, inermes, como se dinamita el futuro.

La tentación de manipular mercados no es privativa del furibundo ejecutivo americano, aquí se practica con un cinismo inigualable. La innegable entrega de la Junta de Gobierno de Banxico permite suponer que seguirán apuntalando las variables en el corto plazo, haciendo trizas el medio y el largo plazo. La pactada entrega de un ilusorio remanente de operación nos dará idea de que tan grave es la anulación de la autonomía de nuestro banco central, el cual, valuado en su justo valor, está tan quebrado como cualquier proveedor de Pemex o CFE.

Antes, en las “charolas”, comedor de ese banco, se discutían temas técnicos y distintas formas de atender los complejos asuntos que están al cuidado de éste, hoy, sólo hay una preocupación, de dónde se pagaran las pensiones a los jubilados, y qué tanto podrán ser defendidas, al rebasar ellas, notoriamente, los límites aplicables al sector público. No sólo ello, ya es vox populi, que antes de que acabe el año no habrá con qué pagar las pensiones y retiros de jueces, magistrados y ministros, lo que vuelve aún más sensible el tema, aunque se pueda seguir pagando seguridad social, haciendo trabajar turnos extras a la máquina de imprimir billetes.

El servicio exterior soporta su carrera civil en la imposibilidad del gobierno de pagar los traslados, y demás prestaciones derivadas de cambios o repatriaciones, sí, los embajadores permanecen varados, no ratificados, ya que no hay con qué sufragar nuevas designaciones. A ellos, ya no les llega la quincena completa, y algunos, hasta ponen de lo propio.

El manejo presupuestal es un caos, y sólo se apuesta al brutal autoritarismo, el cual, se impuso por el presidente saliente, quien fundó una grotesca autocracia. Sí, por eso se precisa que no existan tribunales que puedan condenar los errores, pifias, abusos, excesos, impagos y demás incumplimientos del Gobierno Federal, éste sólo está ya asido en su capacidad de someter a los ciudadanos. No está en duda el que se dejarán de pagar los programas sociales, la pregunta es cuándo, y qué tanto subirán la carga fiscal el año entrante, para aparentar que encabezan un gobierno viable. Sí, es un gobierno juarista, quebrado y arruinado, formado a empujones por bisoños arribistas, y uno que otro, “quiebraquedito”. Se trata de un gobierno cuyo único soporte será aquello que, a la brava, pueda arrebatar a los mexicanos.