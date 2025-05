Inglés obligatorio sacude al transporte transfronterizo

“Enforcing Commonsense Rules of the Road for America’s Truck Drivers” es la nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald J. Trump para aplicar con rigor un requisito que, aunque vigente desde hace años, no se había ejercido: que los conductores de camiones de carga hablen y lean inglés con un dominio funcional para operar en territorio estadounidense. Si bien la medida se justifica en nombre de la seguridad vial, su implementación inmediata podría convertirse en un nuevo obstáculo para el comercio bilateral y la eficiencia logística entre México y Estados Unidos.