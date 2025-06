‘You’ no es ficción; el lado oscuro de los príncipes azules digitales

Visibilizar, tipificar y prevenir

Debemos dejar de romantizar la obsesión, el acoso y el control. Las señales de alerta existen: evasión de preguntas personales, presión para compartir datos, solicitud de dinero o chantaje emocional. Es necesario reconocer estas prácticas como lo que son: ciberviolencia y delito.

Porque el amor en tiempos de Wi-Fi no debe costarte tu dignidad, tu privacidad ni tu estabilidad financiera. No más lobos con piel de cordero. You no es solo entretenimiento, es una advertencia. Porque no se trata de dejar de confiar en el amor, sino de dejar de confiar ciegamente en un algoritmo.

La pregunta no es si te va a pasar, es: ¿cuánta información estás entregando en nombre del amor? Y ¿a quién le estás abriendo la puerta de tu intimidad digital? Tal vez sea momento de confiar menos en las apps y más en nuestra labor de prevención.

____

Nota del editor: Fátima Herrera es Product Manager de Klibu. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

