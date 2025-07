Un reto real: el actuar de los líderes frente a la complejidad organizacional

En definitiva, liderar la complejidad organizacional no es una moda. Es una competencia que marca la diferencia entre los líderes que sobreviven vs los que trascienden. Porque en este mundo que cambia cada día, no se trata de controlar cada variable, sino de aprender a moverse con soltura dentro del caos. Y es precisamente ahí, donde el liderazgo deja de ser control y se convierte en capacidad de crear sentido, conexión y transformación.

“Los grandes líderes no se resignan ante la complejidad: la entienden,

la simplifican donde es posible y la convierten en una ventaja estratégica.”

_____

Nota del editor: Milton Rosario es cofundador y Socio Director de The OD Consulting Group. Es experto en cultura organizacional, estrategia y desarrollo de liderazgo ejecutivo. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

