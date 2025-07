IA en salud, una transformación que solo funcionará si comienza por lo humano

Si algo he aprendido es que ningún avance tecnológico tiene sentido si no se traduce en beneficios y mejores experiencias para los colaboradores del hospital y de sus pacientes. En salud, la tecnología no puede ser el punto de partida, el cambio tiene que comenzar por lo humano. Hace un par de meses estuve en el Forum Salud Digital 2025 y esto me quedó todavía más claro al escuchar a médicos y especialistas de sistemas hospitalarios hablar de sus principales puntos de dolor.

El impacto de la IA no debería medirse solamente por la sofisticación de la experiencia, sino por su capacidad para liberar a los profesionales de tareas repetitivas, y permitirles enfocarse en lo esencial: el cuidado uno a uno con el paciente. Una solución que no se integra con naturalidad al flujo de trabajo clínico, o que exige más de lo que aporta, simplemente no va a poder ser implementada de manera exitosa. Lo mismo ocurre del lado del paciente: si la tecnología no lo ayuda a acortar el camino hacia un diagnóstico certero, un tratamiento oportuno o una atención más empática, entonces está mal diseñada o, peor aún, carece de sentido.

Es fácil quedar deslumbrados por la velocidad con la que la IA permite procesar imágenes, detectar patrones o ajustar terapias en tiempo real. Pero hay una diferencia enorme entre aplicar tecnología y transformar organizaciones. Y el mayor obstáculo hoy no es técnico: es cultural. Los sistemas de salud no necesitan solo herramientas, necesitan adaptabilidad, liderazgo y una visión compartida del cambio.

El despliegue tecnológico sin gestión del cambio es una receta para el fracaso. Y esa gestión comienza por entender que estamos frente a un desafío humano. Implementar IA sin transformar la cultura organizacional es como ponerle un motor de Fórmula 1 a una carreta. No basta con capacitar; hay que acompañar. No basta con automatizar; hay que construir confianza.

Implementar transformaciones digitales en centros de salud plantea también un llamado a fortalecer la cultura de la ciberseguridad dentro del sector. Según la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), un historial médico puede costar entre 30 y 1,000 dólares en el mercado negro, lo que lo convierte en uno de los datos más codiciados por los cibercriminales. No se trata de infundir miedo, sino de asumir una realidad: si queremos avanzar en estrategias de IA en salud, debemos acompañarlas con programas sólidos de educación y concientización para el personal médico y administrativo. La seguridad de la información no puede ser un tema exclusivo de los equipos de tecnología; es una responsabilidad compartida y una condición básica para construir confianza en la transformación digital.