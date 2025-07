México ante la Inteligencia Artificial, ¿regulación o rezago?

Cada país deberá elegir el enfoque que mejor se ajuste a su realidad. Pero una regulación efectiva sólo será posible mediante una verdadera coordinación entre gobierno, academia y sector privado. Se requiere visión compartida para fomentar la innovación sin sacrificar derechos fundamentales.

Regular la IA no es frenar su avance. Es construir las vías seguras para un tren de alta velocidad que no se detendrá. No es solo una cuestión técnica: es una tarea política, ética y estratégica, porque lo que está en juego no es sólo el futuro de la tecnología, sino el futuro de nuestra sociedad.

Nota del editor: Isaías López es abogado, maestro en políticas públicas y Director de Asuntos Públicos en México de la consultoría Speyside Group. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

