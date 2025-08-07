Publicidad

Opinión

Diferenciarte o desaparecer. La clave para posicionar tu marca con poder

El gran enemigo de los negocios no es la competencia, es la confusión.
jue 07 agosto 2025 06:02 AM
Crea una experiencia inolvidable. Las marcas más poderosas no solo entregan productos, crean momentos. Desde la primera interacción hasta la posventa, cada detalle importa, señala Alejandro Bobadilla.

Donald Miller: “La marca más fuerte no es la más grande, sino la más clara".

Hoy no gana el que grita más fuerte, sino el que se posiciona con más claridad. En un mercado saturado, donde todos ofrecen “calidad”, “excelente servicio” y “los mejores precios”, las marcas que no se diferencian se vuelven invisibles. Si tu cliente no puede decir en una frase por qué debería elegirte a ti y no a otro… estás en problemas. El gran enemigo de los negocios no es la competencia, es la confusión.

El error más común de los emprendedores es querer agradar a todos. Se amplía tanto el enfoque que se pierde la esencia. Y cuando no se tiene una propuesta clara y distintiva, se cae en competir por precio. Ese es un juego peligroso: siempre habrá alguien que pueda ofrecerlo más barato. Por eso, hoy más que nunca, diferenciarte no es una opción: es cuestión de supervivencia.

La primera clave para destacar es definir tu propuesta única de valor. Pregúntate: ¿qué haces diferente o mejor que los demás? ¿A quién estás realmente ayudando? No se trata solo de lo que vendes, sino de cómo lo haces, por qué lo haces y para quién. Cuando logras que tu cliente ideal diga “esto es justo para mí”, has dado el primer paso en el camino del posicionamiento.

Otro factor fundamental es la coherencia visual y verbal de tu marca. Tu identidad debe reflejar tu esencia. Desde tu logo hasta tus redes sociales, desde tus mensajes hasta tu atención al cliente, todo debe contar la misma historia. La gente recuerda marcas que transmiten emociones y valores, no solo beneficios. Si tu marca fuera una persona, ¿qué diría, ¿cómo actuaría, ¿cómo vestiría? La claridad genera confianza, y la confianza genera ventas.

Finalmente, enfócate en crear una experiencia inolvidable. Las marcas más poderosas no solo entregan productos, crean momentos. Desde la primera interacción hasta la posventa, cada detalle importa. Personaliza, sorprende, agradece. Un cliente que se siente especial no solo vuelve, sino que te recomienda. Y eso vale más que cualquier anuncio. El verdadero posicionamiento nace de la experiencia vivida.

Diferenciarse no es una acción puntual, es una estrategia constante. Es tener el coraje de mostrarte auténtico en un mundo lleno de copias. Es elegir especializarte, renunciar a complacer a todos y concentrarte en enamorar a los correctos. Y lo mejor: no necesitas ser el más grande, solo el más claro. En el juego del mercado, no sobrevive el más fuerte, sino el más diferente; si no te posicionas con poder, te perderás en el ruido.

Así que pon manos a la obra, ahora es el momento en que debes de tomar el control de tu marca. Haz una pausa, define tu diferencia y empieza a comunicarla con fuerza; porque cuando logras que tu cliente entienda por qué elegirte… el precio deja de ser el problema.

_____

Nota del editor: Alejandro Bobadilla es emprendedor, conferencista internacional, networker y mentor. Es Ingeniero Industrial con Maestría en Administración de Negocios por la UNAM, con diversos Diplomados enfocados en Alta Dirección, Ventas, Marketing y Liderazgo en diversas instituciones. He incursionado en la apertura de mercados en México, Centro y Sudamérica. Llevo más de 35 años involucrado en áreas Comerciales. Síguelo en LinkedIn , Instagram , Facebook y/o TikTok . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

