La creatividad es medible y entrenable

Durante décadas, el modelo dual de Kahneman dominó la psicología cognitiva: un Sistema 1 rápido e intuitivo y un Sistema 2 lento y deliberativo. Pero las investigaciones más recientes sugieren que esta dicotomía es insuficiente para explicar fenómenos como la innovación o la capacidad de integrar pasado, presente y futuro en una idea transformadora. Allí emerge el Sistema 3, el espacio donde intuición y razón se funden para producir metapensamientos: pensamientos de pensamientos que modelan el futuro.

La propuesta es disruptiva por dos motivos. Primero, porque convierte la creatividad en un proceso auditable y no en un acto misterioso o reservado a genios. Además, podemos medirla con criterios objetivos: novedad (qué tan distinta es una idea frente a un corpus previo), utilidad (su valor práctico en un contexto dado) y diversidad (la variedad de soluciones generadas). Segundo, porque esta facultad puede entrenarse deliberadamente, igual que un músculo.

Aquí la tecnología se vuelve aliada. Herramientas de Inteligencia Artificial o entornos de simulación no sustituyen al ingenio humano, pero amplifican su rango. El Sistema 3 se activa al combinar estímulos intuitivos (emociones, asociaciones libres) con análisis lógico (razón, datos), y los algoritmos digitales actuales ofrecen escenarios ideales para practicar esa alternancia entre expansión y evaluación. La clave está en no delegar la creatividad a la máquina, sino en usarla como espejo y catalizador del propio proceso creativo.

El Sistema 3 también incluye un principio de control: la capacidad de ajustar cuánta exploración o cuánta concentración aplicamos en cada momento. En términos técnicos, se trata de regular la “ganancia cognitiva”, un concepto inspirado en la neuromodulación cerebral. A veces conviene abrir el horizonte para generar asociaciones lejanas; otras, cerrarlo para verificar con rigor. Lo creativo surge de ese vaivén entre amplitud y foco, y no de una sola postura mental.

Las implicaciones son enormes. En educación, permite pasar de enseñar contenidos a enseñar procesos de pensamiento creativo. En empresas, conlleva medir la creatividad no por ocurrencias aisladas, sino por la consistencia de un sistema que genera y evalúa ideas útiles en ciclos iterativos. En la vida personal, supone entrenar la propia mente para detectar cuándo estamos atrapados en sesgos automáticos y cuándo necesitamos un salto imaginativo que reorganice la realidad.