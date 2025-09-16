Nacidos entre 2010 y 2025, serán la primera generación enteramente del siglo XXI. Para 2030 comenzarán a llegar a la adultez y, para entonces, ya habrán superado en número a los Baby Boomers. Expertos estiman que un niño promedio de esta generación tiene más de 100 fotos publicadas en redes sociales antes de cumplir su primer año. Esto no solo habla de hiperconectividad; habla de una generación visualmente educada, culturalmente consciente y lista para convertirse en la de mayor poder adquisitivo de la historia.

Tecnología, su idioma nativo

La Generación Alpha crece rodeada de plataformas como Roblox, TikTok y Minecraft, donde la narrativa, la creatividad y la interacción digital son parte de su identidad. Son consumidores digitales nativos que no solo consumen contenido; lo crean, lo editan y lo comparten. Su relación con la tecnología es emocional y experiencial, y eso transformará cómo esperan que las marcas se comuniquen.

De acuerdo con VisualGPS, la plataforma de investigación de Getty Images, los padres Millennials y algunos Gen X, quienes toman la mayoría de las decisiones de compra, buscan imágenes y videos que muestren productos en contextos reales, demostrando cómo se integran en la vida diaria. Las marcas que dominen el lenguaje visual digital y entiendan las expectativas de autenticidad ganarán terreno no solo con los padres, sino con los futuros consumidores Alpha.

Cultura de valores: sostenibilidad e inclusión

El impacto cultural de Gen Alpha también está marcado por sus experiencias tempranas. Haber vivido la pandemia y crecer con la crisis climática como telón de fondo los ha hecho más conscientes de la importancia del bienestar, la sostenibilidad y la conexión con la naturaleza.

En términos visuales, esto implica mostrar estilos de vida responsables, familias multigeneracionales y experiencias que conecten tecnología y conciencia ambiental. Las imágenes de niños que participan en acciones sostenibles, en espacios al aire libre o involucrados en innovación digital resuenan profundamente con ellos y con quienes influyen en su consumo.

La representación auténtica de las personas sigue siendo esencial, pero las marcas tienen la oportunidad de dar un paso más allá de la diversidad: pasar de visualizarlos a reconocerlos como agentes culturales y consumidores emergentes. De acuerdo con VisualGPS, el hallazgo es claro: las personas prefieren representaciones reales, diversas, empáticas y positivas. Este enfoque no es trivial: determina qué marcas son percibidas como parte de su mundo y cuáles se sienten fuera de lugar.