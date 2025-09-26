¿Título o habilidades? Así está cambiando la forma de postularse a un empleo

La razón obvia de este comportamiento es la urgencia de encontrar un empleo, pero también hemos detectado la tendencia de confiar en sus propias habilidades, su capacidad de aprendizaje y la convicción de que la experiencia práctica puede suplir la falta de credenciales formales.

Lo anterior se relaciona con el fenómeno global conocido como skills over degrees, impulsado por un entorno de transformación digital en el que la adaptabilidad resulta más valiosa que un título universitario. De acuerdo con datos propios, el 74% de los profesionistas asegura que se postula a una vacante a pesar de no cubrir todos los requisitos porque confía en su capacidad de aprendizaje, lo que revela un cambio de mentalidad hacia la priorización del potencial sobre la rigidez de los perfiles tradicionales.

Sin embargo, esta persistencia de los candidatos puede ser contraproducente si no hacen una búsqueda con estrategia. Al aplicar indiscriminadamente, corren el riesgo de proyectar desesperación, falta de enfoque y generar una mala reputación ante los reclutadores, reduciendo las posibilidades de ser considerados para una vacante realmente alineada a su perfil.

Desde la perspectiva de Recursos Humanos, esta tendencia representa un reto más para las organizaciones. Los especialistas en reclutamiento deben reconocer que los títulos académicos y la experiencia previa, si bien son muy relevantes, no son los únicos factores de éxito profesional, por lo que deben hallar la manera de ajustar sus descripciones para atraer candidatos que aporten power skills como creatividad, resiliencia y disposición para aprender.

Lo anterior, lo aseguran los mismos candidatos quienes perciben que muchas vacantes exigen condiciones difíciles de cumplir; el riesgo que corren las organizaciones al sobredimensionar las expectativas es desalentar a perfiles valiosos, especialmente en un mercado caracterizado por la escasez de talento especializado.

Los procesos de contratación deben evolucionar hacia una mayor transparencia y realismo. Exigir listas interminables de requisitos, que a menudo incluyen competencias técnicas, idiomas y certificaciones, puede resultar contraproducente y lejos de asegurar el candidato ideal, limita la diversidad y reduce las posibilidades de encontrar profesionistas con verdadero potencial de desarrollo.