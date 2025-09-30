Implicaciones para las compañías

Para las entidades privadas, en particular aquellas que operan en sectores como financiero, logístico, agroindustrial y tecnológico, esta coyuntura exige una revisión de sus modelos de cumplimiento, gestión de riesgos y relaciones con terceros para, en medida de lo posible, identificar y mitigar aspectos como:

1. Riesgo legal y financiero

Si se detecta que las empresas han brindado apoyo material a organizaciones designadas como terroristas, incluso de forma involuntaria, se enfrentan a posibles sanciones como multas millonarias, bloqueo de activos y pérdida de acceso a mercados internacionales.

2. Exposición reputacional

La percepción pública y la confianza de inversionistas pueden verse seriamente comprometidas cuando una compañía es señalada por vínculos, reales o percibidos, con zonas o actores de alto riesgo. La narrativa de “colaboración indirecta” puede escalar rápidamente en medios y redes sociales, amplificando el impacto negativo en su reputación.

3. Vulnerabilidad operativa

Las organizaciones que operan en zonas de alta incidencia delictiva enfrentan riesgos de infiltración, extorsión o manipulación de la cadena de suministro, lo que exige monitoreo constante y la implementación de protocolos sólidos de prevención y respuesta ante incidentes.

Esfuerzos prioritarios

- Realizar una evaluación de riesgos relacionados con el lavado de dinero (LD), el financiamiento al terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM)

- Fortalecer los procesos de debida diligencia, aplicables a clientes, proveedores y terceros, incorporando revisiones de segundo y tercer nivel

- Actualizar políticas internas para incorporar cláusulas específicas sobre FT

- Automatizar procesos de monitoreo con herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial (IA)

- Capacitar al talento en riesgos emergentes y protocolos de prevención y respuesta

- Establecer mecanismos de denuncia y comunicación interna efectiva en toda la organización

¿Qué debe hacer el Consejo?

El papel del Consejo de Administración consiste en vigilar que la Alta Dirección desarrolle, implemente y pruebe, entre otras, las siguientes acciones:

- Analizar riesgos como LD, FT y FPADM con la documentación correspondiente, incluyendo matrices de clasificación de clientes y terceros que cuenten con la debida calibración de aspectos como ubicación geográfica, sector y tipo de transacción.

- Monitorear oportunamente operaciones con indicadores de riesgo ante cambios sospechosos en su actividad.

- Evaluar la cadena de suministro e identificar zonas de riesgo y posibles infiltraciones.

- Implementar rigurosos procesos de debida diligencia, incluyendo la revisión de listas negras y la validación legal de socios, principalmente en estructuras complejas.

- Verificar contratos e incorporar cláusulas de auditoría, cumplimiento y terminación por riesgo.

- Ejecutar protocolos de respuesta reputacional frente a señalamientos públicos o incidentes críticos.

- Contar con asesoría especializada para identificar brechas de cumplimiento y diseñar periódicamente programas tanto preventivos como correctivos.