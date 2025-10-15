Publicidad

Opinión

México desactiva artillería monetaria sin lograr victoria inflacionaria

Para que la política monetaria sea creíble, las autoridades deben mostrar con sus acciones un firme compromiso con el mandato único de estabilidad de precios.
mié 15 octubre 2025 06:05 AM
La persistencia de la inflación en México es un problema de complacencia monetaria con la inflación, no de terquedad inflacionaria, apunta Alfredo Coutiño. (Foto: iStock. )

“No existe inflación que no pueda ser domesticada por la política monetaria”

El Banco de México retiró prematuramente el freno monetario al posicionar las condiciones monetarias en el límite superior del rango de neutralidad. Sin embargo, a pesar de que el banco central logró alcanzar la neutralidad monetaria, no consiguió la convergencia de la inflación a su objetivo. Esto implica un ajuste monetario incompleto que podría obstaculizar la convergencia de la inflación en una economía con exceso de demanda. Con ello, se corre el riesgo de perder credibilidad y aumentan las dudas sobre el compromiso con la meta de inflación.

Las autoridades monetarias han retirado completamente la restricción monetaria a través de reducciones persistentes de la tasa de interés durante el último año y medio. En marzo del año pasado, el banco central inició el ciclo de relajamiento monetario al realizar el primer recorte de 25 puntos base, bajando la tasa de referencia desde su máximo de 11.25% y acumulando cuatro recortes en el año. Las autoridades aceleraron el relajamiento en la primera mitad del 2025, al reducir la tasa de interés en 200 puntos base, seguidos de 50 puntos adicionales en el tercer trimestre del año.

Con estas acciones, la tasa de interés real ex ante convergió con el límite superior de la neutralidad estimada por el banco en 3.6%, eliminando así la brecha positiva de la tasa de interés. Es decir, la política monetaria dejó de ser restrictiva mientras que la inflación permaneció por encima del límite superior del objetivo, generando una brecha inflacionaria positiva.

En los últimos cinco años, la inflación general no ha convergido al objetivo de 3%, sino que se ha mantenido en el rango superior de la meta y recientemente ha mostrado una tendencia al alza. Más importante aún, la inflación subyacente, la cual refleja de mejor manera la estructura de formación de precios y está determinada mayormente por las condiciones de demanda interna, nunca ha convergido al objetivo de 3% durante el periodo de endurecimiento monetario iniciado a mediados de 2021. Peor aún, esta inflación subyacente volvió a repuntar cuando el banco central aceleró el relajamiento en 2025, pasando dicha inflación de 3.7% al cierre de 2024 a 4.3% en septiembre.

Esto implica que el relajamiento monetario contribuyó a mantener vivo el exceso de demanda en la economía, imponiendo presiones sobre los precios clave. Los datos de las cuentas nacionales muestran que el exceso de demanda interna aumentó de 4.7% del PIB en el primer trimestre del presente año a 5% en el segundo trimestre, cuando las condiciones monetarias se acercaron al límite de neutralidad.

Con condiciones monetarias alcanzando la frontera de la neutralidad en septiembre y la inflación subyacente fuera del rango objetivo, el Banco de México ha alcanzado prematuramente la neutralidad monetaria sin que la inflación haya convergido a la meta del 3%. En una economía que funciona sin freno monetario, el exceso de demanda no se reducirá, incluso podría ampliarse, manteniendo así las presiones de demanda sobre la inflación subyacente. Por lo tanto, las autoridades monetarias corren el riesgo de no lograr la convergencia inflacionaria en 2026, posponiéndola una vez más y, con ello, afectando las expectativas de inflación y dañando la credibilidad.

La poca eficacia de la política aplicada radica en la postura monetaria, la cual refleja cierta falta de compromiso con la estabilidad de precios. La historia ha demostrado que no existe inflación que no pueda ser domesticada por la política monetaria, incluso en un entorno de expansión fiscal. La postergación repetitiva de la convergencia inflacionaria por parte del banco durante los últimos tres años y los constantes ajustes al alza en sus pronósticos de inflación son evidencia clara de una restricción monetaria insuficiente.

En particular, la persistencia de aquella inflación que mejor responde a las condiciones de demanda es resultado de una dosis monetaria inadecuada. La prisa por llevar las condiciones monetarias a la neutralidad, sin haber logrado la convergencia de la inflación, demuestra una falta de compromiso con la meta del 3%.

Para que la política monetaria sea creíble, las autoridades deben mostrar con sus acciones un firme compromiso con el mandato único de estabilidad de precios. Esto implica que las autoridades deben manejar la política monetaria en la medida requerida para mantener la inflación subyacente anclada en torno al 3%; es decir, recetando una dosis monetaria suficiente. Si dicha inflación no muestra una firme tendencia a la baja, entonces deben aumentar la dosis monetaria o al menos preservar la restricción.

Por el contrario, si la inflación se mantiene persistentemente muy por abajo del objetivo, entonces deben relajar la dosis monetaria para evitar el riesgo de deflación, lo cual, por cierto, no ha ocurrido en México en décadas. Por lo que, la persistencia de la inflación en México es un problema de complacencia monetaria con la inflación, no de terquedad inflacionaria. La credibilidad, construida a través de una política firmemente comprometida con el mandato monetario, es la clave para mantener la inflación de México en su objetivo.

Finalmente, el relajamiento monetario prematuro implementado por las autoridades aumenta el riesgo de una reversión monetaria abrupta, en caso de que se produzca un repunte virulento de la inflación ante la eventualidad de un choque interno o externo que pudiera derivar en una depreciación severa y sostenida del peso mexicano.

_____

Nota del editor: Alfredo Coutiño es Director para América Latina en Moody’s Analytics. Síguelo en X como @AlfredoCoutino y en web www.AlfredoCoutino.com Las ideas expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor y de ninguna manera deben ser atribuidas a la institución para la cual labora.

