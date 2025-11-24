La promesa rota de la ciberseguridad cognitiva, ¿puede la IA realmente aprender a defendernos?

Las empresas compran soluciones “inteligentes” esperando blindaje automático, cuando en realidad lo que obtienen es velocidad sin criterio. El IBM Cost of a Data Breach Report 2024 reveló que más de la mitad de las organizaciones que integraron IA en sus operaciones de ciberseguridad logró reducir el tiempo de detección, pero no el número de incidentes. Es decir, reaccionan más rápido… al mismo desastre. Hemos confundido eficiencia con inteligencia, y automatización con seguridad.

El discurso de la IA que se defiende sola se ha convertido en el nuevo fetiche corporativo. Se habla de sistemas que aprenden, analizan y actúan sin intervención humana, pero nadie menciona que esos modelos sólo aprenden de lo que ya pasó. Son oráculos entrenados con datos viejos. Y en un entorno donde los ataques evolucionan cada hora, esa dependencia de lo histórico es casi un suicidio digital. Algunos expertos advierten que los sistemas basados en machine learning pueden ser manipulados a través de prompt injections o sesgos en sus datos de entrenamiento. La defensa automatizada, paradójicamente, se vuelve tan vulnerable como las amenazas que busca neutralizar.

Lo más inquietante es la fe ciega con la que América Latina adopta estos modelos importados. En un continente donde la ciberseguridad aún es un privilegio más que una práctica, hablar de “defensa cognitiva” suena a lujo. El BID y la OEA estiman que el 60% de las pymes latinoamericanas no tiene estrategias avanzadas de seguridad digital. Mientras tanto, proliferan los discursos sobre automatización inteligente, como si los algoritmos pudieran suplir la falta de talento humano, infraestructura o gobernanza. Es el espejismo del progreso: compramos software de punta para cubrir vacíos estructurales que la tecnología no puede resolver.

Y es que la IA puede detectar patrones, pero no entiende contextos. No distingue entre una vulnerabilidad técnica y una política de ciberseguridad mal diseñada. No comprende que en México, Colombia o Chile, los ataques no sólo buscan datos, sino extorsionar, desestabilizar o manipular información estratégica. Pretender que una máquina piense por nosotros en ese terreno es tan absurdo como dejar que un asistente virtual negocie un rescate digital.

El problema no es la tecnología, sino la delegación del juicio. Hemos entregado el poder de decisión a sistemas que carecen de ética, intuición y sentido común. En nombre de la automatización, renunciamos al pensamiento crítico. Y lo más grave: comenzamos a aceptar los sesgos de la IA como si fueran verdades técnicas. Pero detrás de cada modelo “inteligente” hay programadores, conjuntos de datos y supuestos culturales que rara vez incluyen la complejidad latinoamericana.

La ciberseguridad cognitiva podría ser una herramienta formidable si se entendiera como lo que es: una extensión del criterio humano, no su reemplazo. El futuro no está en la máquina que defiende sola, sino en el diálogo entre algoritmos que aprenden y personas que comprenden. En la alianza entre el cálculo y la interpretación. Entre el dato y el contexto.