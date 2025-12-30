Inspirar está sobrevalorado: las empresas que crecen ejecutan

El problema es que las empresas no crecen con palabras bonitas. Crecen con decisiones claras, procesos sólidos y ejecución óptima. ¿Cuántas veces has visto a un CEO enfocar su comunicación en mensajes inspiradores? Un mes después nadie recordará lo que dijo. La motivación dura lo que tarda el aplauso. La ejecución, en cambio, es tan sólida como lo es el sistema.

El mito del líder inspirador

Nos hemos enamorado de la idea del líder que transforma con su presencia. El que entra a la sala y todos sienten que puede conquistar el mundo. Pero la realidad, aunque duela, es más aburrida: las compañías exitosas tienen equipos que saben exactamente qué hacer. La inspiración es un evento aislado; la disciplina es una práctica diaria.

Cuando un líder solo motiva, su equipo depende de su energía para conseguir resultados. Y cuando la persona más importante de la pirámide tiene un mal día, toda la operación tiembla. Por otro lado, cuando un directivo construye un equipo y un sistema que ejecuta, construye algo más poderoso: autonomía. Porque los sistemas no necesitan palabras bonitas. Funcionan con o sin inspiración.

Dirección como primer escalón

Aquí está el tema que nos incomoda: tu equipo debe seguir funcionando incluso cuando no lo motives cada semana. Y eso solo se logra cuando existe un rumbo, funciones bien definidas y verdadera libertad de acción. No hay nada más frustrante para un equipo que un líder que cree saberlo todo, quiere hacerlo todo, corregirlo todo y —lo peor— que cambia de opinión cada 24 horas.

He visto equipos fracasar o estancarse por falta de prioridades, líderes carismáticos perder autoridad y credibilidad al cambiar de opinión cada semana, y empresas perder a sus colaboradores valiosos por abrumarles de actividades.

La dirección clara parece un lujo que pocos directivos pueden ofrecer. Porque establecer prioridades implica renunciar al criterio personal y al poder de controlarlo todo a cambio de estabilidad y dirección. Eso duele. Pero quienes dominan el mercado tienen personas que saben decir “esto sí, esto no y esto después”. Y una vez que un plan está en marcha, la única razón para cambiarlo es que las métricas e hipótesis, previamente establecidas, no se están cumpliendo.

La congruencia y la disciplina construyen crecimiento. La falta de ellas, la destruye. Hoy, la disciplina es uno de los activos intangibles más importantes en los negocios. La congruencia convierte la estrategia en cultura. Y la cultura, en resultados.

Ejecutar no es sexy, pero funciona

Nadie aplaude un proceso de seguimiento bien definido. Nadie comparte en LinkedIn que su jefe le dejó hacer su trabajo. Pero con el tiempo esas acciones sostenidas en el tiempo crean otro activo valioso: reputación, tanto con tus clientes, tus aliados y tu equipo.

La ejecución es aburrida, todos lo sabemos, pero esto cambia cuando comienzas a ver los resultados. Porque mientras otros siguen buscando la frase perfecta para motivar a su equipo, tú ya cerraste el trimestre con números positivos y con la mirada puesta en la próxima meta.

Hace no mucho tiempo uno de mis socios y yo vimos caer una empresa de servicios, relevante en el ecosistema emprendedor mexicano. Luego de una acalorada discusión, le pregunté: ¿qué nos hace seguir de pie? Su respuesta fue contundente: llevamos 10 años haciendo lo mismo, cada día un poquito mejor, ¡eso da confianza!