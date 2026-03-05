Publicidad

Llega al Congreso la polémica reforma electoral

La Cámara de Diputados recibió la iniciativa electoral después de varios retrasos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 05 marzo 2026 07:09 AM

Este jueves, Mónica Alfaro y Eréndira Reyes cuentan que la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum por fin llegó a la Cámara de Diputados para iniciar el proceso legislativo.

También comentan estos temas:

- Piratería de transmisiones deportivas entra al radar de EU por el Mundial

- De cara al Mundial, 4 de cada 10 usuarios sufren ataques en wifi público

- Vivir en espacios de menos de 60 metros tiene un costo para la salud mental

- El plan de Claudia Sheinbaum para regular las pensiones millonarias

Podcast Reforma electoral

