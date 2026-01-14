Venezuela después de Maduro: cuando la reputación precede a la reconstrucción

Durante más de dos décadas, Venezuela fue un laboratorio negativo de cómo una nación puede destruir su marca país desde el poder. No por una crisis coyuntural, sino por una degradación sistemática: autoritarismo, expropiaciones, corrupción estructural y una narrativa que normalizó la arbitrariedad. El chavismo no solo gobernó; demolió los intangibles del Estado venezolano ante ciudadanos, empresas e inversionistas.

El daño económico es evidente y está documentado. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, entre 2013 y 2021 la economía venezolana se contrajo más de 75%, una caída comparable solo con países en guerra. Para dimensionarlo: pocas economías en tiempos de paz han sufrido una destrucción tan acelerada de valor productivo.

Análisis de PwC y Deloitte coinciden en que la combinación de controles de precios, controles cambiarios, expropiaciones y colapso institucional generó una parálisis total de la inversión privada. La producción petrolera —columna vertebral del país— pasó de más de 3 millones de barriles diarios a menos de 800 mil en sus peores momentos. No fue un choque externo: fue una destrucción inducida.

Pero lo verdaderamente estructural fue la pérdida de valor intangible. Estudios de Reputation Institute y posteriormente de Corporate Excellence muestran que entre 60% y 75% del valor económico de empresas —y por extensión de países— está explicado por activos intangibles: reputación, confianza, marca, gobernanza y legitimidad social. Cuando esos activos colapsan, el impacto financiero es inmediato y duradero.

Caída de la marca país Venezuela: afectación para todos los sectores productivos

Venezuela no solo perdió PIB; perdió confianza global. El Banco Mundial ha señalado que el país se convirtió en uno de los entornos más riesgosos para hacer negocios en el mundo, con costos de financiamiento prohibitivos y prácticamente sin acceso a mercados internacionales. Los mercados no castigan ideologías; castigan incertidumbre sostenida. Y el chavismo convirtió la incertidumbre en política pública.

Ese deterioro se reflejó en sectores clave para la proyección internacional del país. El turismo, históricamente un generador de divisas y reputación positiva, colapsó. Datos de la Organización Mundial del Turismo muestran que Venezuela pasó de recibir millones de visitantes anuales a cifras marginales dentro de América Latina. Ningún destino turístico sobrevive cuando su marca está asociada a inseguridad, deterioro institucional y ausencia de servicios básicos.El deporte, uno de los instrumentos más eficaces de soft power, siguió el mismo camino. La falta de inversión, gobernanza deficiente y politización de las instituciones deportivas provocaron la migración de atletas y la pérdida de presencia internacional.

El deporte dejó de generar orgullo y visibilidad para convertirse en otro indicador del colapso estatal.

En paralelo, Venezuela quedó fuera del mapa de la innovación tecnológica y el emprendimiento. Mientras países de la región competían por atraer startups, talento digital y capital de riesgo, el país expulsó a una generación completa de ingenieros, científicos y emprendedores. Informes de EY advierten que los ecosistemas emprendedores no sobreviven sin certeza jurídica, conectividad y reglas claras. Venezuela perdió las tres.

La causa común fue la erosión institucional. Cuando no hay separación de poderes, cuando la justicia es percibida como instrumento político y cuando la corrupción se vuelve sistémica, la reputación se desploma. El World Economic Forum ha demostrado que los países con instituciones débiles enfrentan menor inversión extranjera directa, mayores costos de capital y menor crecimiento sostenido.

Por eso, la salida de Maduro no representa el final de la crisis, sino el inicio de su fase más compleja: la reconstrucción de los intangibles.