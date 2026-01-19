El valor de la cercanía como estrategia de negocio

Las empresas no operan en el vacío. Operan en ecosistemas complejos, habitados por personas, comunidades, autoridades, colaboradores, proveedores y aliados que influyen directamente en la viabilidad del negocio. A estos stakeholders no se les puede gestionar desde la abstracción ni desde supuestos. Se les entiende desde la escucha, la presencia y el conocimiento profundo del contexto en el que la empresa actúa.

Desde una perspectiva de liderazgo y de gobierno corporativo, la gestión de stakeholders dejó de ser un tema táctico o solo reputacional para convertirse en un asunto estratégico. Impacta en la licencia social para operar, en la continuidad del negocio, en la mitigación de riesgos y en la capacidad de crecimiento sostenible. Ignorar esta realidad no solo es irresponsable; es una mala decisión de negocio.

He comprobado que las estrategias corporativas más efectivas son aquellas capaces de sostener una visión global clara, pero con una ejecución profundamente local. No se trata de fragmentar la estrategia, sino de interpretarla con inteligencia en función de las dinámicas sociales, culturales y económicas de cada entorno. Lo local no diluye la estrategia; la hace relevante.

La cercanía alimenta la forma en que se toman decisiones. Permite pasar de la suposición a la comprensión, de la reacción a la anticipación. Cuando una empresa entiende qué es prioritario para una comunidad, dónde están los puntos de tensión y dónde existen oportunidades de colaboración, puede diseñar soluciones que generen valor compartido y reduzcan riesgos de manera estructural.