Escenarios 2026. ¿Qué deben saber los CEO?

Inversiones

De acuerdo con el EY-Parthenon CEO Outlook 2026, sigue reinando la cautela, pero no se pierde el optimismo: por temas geopolíticos y de política comercial, los CEO mexicanos retrasaron una inversión planeada (34%), mientras que el 44% la aceleró; el 20% salió de o entró a una nueva geografía. El 92% de los líderes prevé un aumento de ingresos en los próximos 12 meses, impulsado por la resiliencia de México ante tensiones geopolíticas.

De acuerdo con el mismo estudio, el capital mexicano se enfoca en los socios del T-MEC (México, Estados Unidos y Canadá), seguidos de Brasil y España como mercados estratégicos. Respecto a dicho tratado, en 2026, se estará llevando a cabo la revisión que definirá el posible acuerdo tripartita, el cual cobra mayor relevancia derivado de la tensión geopolítica que atraviesa el mundo, así como de la dependencia entre los tres países. Desde luego que una renovación del tratado brindará mayor certeza en las operaciones entre los integrantes; sin embargo, es importante tener en el radar los distintos escenarios posibles: desde una renegociación prolongada, revisiones anuales bajo volatilidad política, o bien, la falta del tratado que elevaría los aranceles efectivos para México del 9% al 17%, provocando una caída proyectada del 0.7% en el PIB para 2027. Habrá que estar atentos al pulso de las negociaciones.

Fiscalización tecnológica

Con el aumento del escrutinio para los contribuyentes, vemos nuevas áreas de oportunidad que forzosamente debemos capitalizar para que la organización salga avante. Y a qué me refiero, que el nivel cumplimiento que las autoridades van a exigir en 2026, apalancadas profundamente de la tecnología, resulta en una tarea titánica pues se debe lograr transparencia, rapidez y confiabilidad en los datos en menos tiempo, lo que le deja una importante tarea a los CEO y CFO.

La relevancia de que los contribuyentes logren subirse al barco con oportunidad es vital y conveniente para todos. No olvidemos que el 50% de la recaudación recae en el 0.2% del padrón. Esta presión sobre el sector formal subraya la necesidad de mantener estructuras de cumplimiento robustas para mitigar riesgos ante una autoridad altamente tecnificada.