Escenarios 2026. ¿Qué deben saber los CEO?

mar 24 febrero 2026 06:03 AM
El Estadio Banorte estrenará red en el Mundial 2026: la empresa responsable de que haya buen internet
Uno de los principales retos que veremos será un alza natural en los precios de productos y servicios durante el verano debido a la alta demanda generada por el Mundial, lo cual es un fenómeno esperado en este tipo de eventos masivos, apunta Manuel Solano. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Con el devenir del tiempo, nuevas regulaciones, conflictos geopolíticos y un mundial cada vez más cercano; de pronto, llegamos a febrero. Uno pensaría que dista mucho para consolidar los grandes hitos del 2026, lo cierto, es que ya estamos con los dedos en la puerta.

Dicho lo anterior, resulta conveniente analizar en qué contexto estamos parados frente a estos eventos acelerados y volátiles, ¿a qué retos y oportunidades nos estamos enfrentando a estas alturas del partido?

Inversiones

De acuerdo con el EY-Parthenon CEO Outlook 2026, sigue reinando la cautela, pero no se pierde el optimismo: por temas geopolíticos y de política comercial, los CEO mexicanos retrasaron una inversión planeada (34%), mientras que el 44% la aceleró; el 20% salió de o entró a una nueva geografía. El 92% de los líderes prevé un aumento de ingresos en los próximos 12 meses, impulsado por la resiliencia de México ante tensiones geopolíticas.

De acuerdo con el mismo estudio, el capital mexicano se enfoca en los socios del T-MEC (México, Estados Unidos y Canadá), seguidos de Brasil y España como mercados estratégicos. Respecto a dicho tratado, en 2026, se estará llevando a cabo la revisión que definirá el posible acuerdo tripartita, el cual cobra mayor relevancia derivado de la tensión geopolítica que atraviesa el mundo, así como de la dependencia entre los tres países. Desde luego que una renovación del tratado brindará mayor certeza en las operaciones entre los integrantes; sin embargo, es importante tener en el radar los distintos escenarios posibles: desde una renegociación prolongada, revisiones anuales bajo volatilidad política, o bien, la falta del tratado que elevaría los aranceles efectivos para México del 9% al 17%, provocando una caída proyectada del 0.7% en el PIB para 2027. Habrá que estar atentos al pulso de las negociaciones.

Fiscalización tecnológica

Con el aumento del escrutinio para los contribuyentes, vemos nuevas áreas de oportunidad que forzosamente debemos capitalizar para que la organización salga avante. Y a qué me refiero, que el nivel cumplimiento que las autoridades van a exigir en 2026, apalancadas profundamente de la tecnología, resulta en una tarea titánica pues se debe lograr transparencia, rapidez y confiabilidad en los datos en menos tiempo, lo que le deja una importante tarea a los CEO y CFO.

La relevancia de que los contribuyentes logren subirse al barco con oportunidad es vital y conveniente para todos. No olvidemos que el 50% de la recaudación recae en el 0.2% del padrón. Esta presión sobre el sector formal subraya la necesidad de mantener estructuras de cumplimiento robustas para mitigar riesgos ante una autoridad altamente tecnificada.

Reconfiguración laboral y operativa

La agenda laboral para 2026 se transforma en un factor estratégico de rentabilidad, impulsada por recientes reformas que obligan a las empresas a replantear la organización del trabajo. Al respecto, destacan dos para este año, la reducción de la jornada laboral y el incremento al salario mínimo.

Reducción de jornada: las empresas deben prepararse para la posible reducción de la jornada laboral a 40 horas, identificando puestos críticos y evaluando el impacto en costos y turnos antes de que la reforma sea obligatoria. La proactividad será clave para el cambio.

Por otro lado, el incremento del salario mínimo no solo es un avance social, sino que reconfigura el costo laboral total, afectando prestaciones y otros costos relacionados. Esto requiere que las empresas revisen márgenes y modelos de compensación. De nuevo, la anticipación será fundamental para sumarse al avance.

Euforia futbolera

México, como sede del Mundial, proyecta entre 2 y 5 millones de turistas con un gasto promedio estimado de 8,000 pesos diarios. Esto representa una derrama económica considerable que, aunque no está libre de retos y áreas de oportunidad, no deja de ser atractiva para la comunidad empresarial, el gobierno y la sociedad en general.

Las inversiones en infraestructura, el impulso a la conectividad en CDMX, Guadalajara y Monterrey dejarán activos permanentes en transporte masivo y terminales aeroportuarias que suman a la euforia por el futbol.

Uno de los principales retos que veremos será un alza natural en los precios de productos y servicios durante el verano debido a la alta demanda generada por el Mundial, lo cual es un fenómeno esperado en este tipo de eventos masivos.

En resumidas cuentas, los CEO mexicanos se encuentran en tierra fértil, no exenta de retos, pero sí con un mar de posibilidades frente a los próximos 10 meses que, sin duda, nos traerán más disrupción, vigilancia y volatilidad, pero ciertamente más oportunidades que retos. Los grandes hitos del 2026 ya son palpables.

_____

Nota del editor: Manuel Solano es Socio Director Regional de EY Latinoamérica y Director General de EY México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

