Escenarios 2026. ¿Qué deben saber los CEO?

Reconfiguración laboral y operativa
La agenda laboral para 2026 se transforma en un factor estratégico de rentabilidad, impulsada por recientes reformas que obligan a las empresas a replantear la organización del trabajo. Al respecto, destacan dos para este año, la reducción de la jornada laboral y el incremento al salario mínimo.
Reducción de jornada: las empresas deben prepararse para la posible reducción de la jornada laboral a 40 horas, identificando puestos críticos y evaluando el impacto en costos y turnos antes de que la reforma sea obligatoria. La proactividad será clave para el cambio.
Por otro lado, el incremento del salario mínimo no solo es un avance social, sino que reconfigura el costo laboral total, afectando prestaciones y otros costos relacionados. Esto requiere que las empresas revisen márgenes y modelos de compensación. De nuevo, la anticipación será fundamental para sumarse al avance.
Euforia futbolera
México, como sede del Mundial, proyecta entre 2 y 5 millones de turistas con un gasto promedio estimado de 8,000 pesos diarios. Esto representa una derrama económica considerable que, aunque no está libre de retos y áreas de oportunidad, no deja de ser atractiva para la comunidad empresarial, el gobierno y la sociedad en general.
Las inversiones en infraestructura, el impulso a la conectividad en CDMX, Guadalajara y Monterrey dejarán activos permanentes en transporte masivo y terminales aeroportuarias que suman a la euforia por el futbol.
Uno de los principales retos que veremos será un alza natural en los precios de productos y servicios durante el verano debido a la alta demanda generada por el Mundial, lo cual es un fenómeno esperado en este tipo de eventos masivos.