2026. Dudas y certezas, apuntes para los líderes de organizaciones

Renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

El entorno geopolítico presenta desafíos para 2026, como la renegociación del T-MEC, que podría generar más dudas que certezas. Sin embargo, este contexto también ofrece oportunidades para las empresas en México que busquen sustituir importaciones y fortalecer su posición en el mercado regional. Desde el comité geopolítico que las organizaciones deben tener, dibujar posibles escenarios y trabajar en beneficio de la duda retribuirá calma a los líderes, la función del Comité de Administración y el Consejo de Auditoría cobran especial relevancia para este punto.

El ambiente de negocios entre estos países tiene, al momento, muchas preguntas; sin embargo, con base en la experiencia de más 90 años en México, podemos asegurar que la proactividad abrirá la puerta a múltiples soluciones para apalancar el crecimiento bajo cualquier escenario en el que se desencadene dicha negociación.

Año nuevo, nuevos retos con la IA

La adopción de la IA no es solo una opción, sino una necesidad estratégica en 2026. Esta tecnología estará presente en todas las industrias, sectores, prácticamente en cualquier organización que esté vigente. Pero antes de entrar de lleno en sus bondades, es necesario esclarecer algo: la IA no es por sí sola la solución a los retos que este año nos presenta, es un instrumento, no la meta.

¿En qué nos ayuda? En mucho. A partir de la IA, veremos un 2026 con menos tareas repetitivas, manuales y que, desde luego, consumen tiempo, esfuerzo y dinero en las organizaciones. Es una tecnología que facilita y ahorra tiempos, mejora procesos que, como mencioné, estará en todas las organizaciones vigentes, o bien, que deseen asegurar su relevancia en el mercado.