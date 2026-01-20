¿Qué sigue después de las 12 campanadas y los festejos, qué deben hacer los tomadores de decisiones para colocarse a la cabeza y cumplir con su wishlist? Innovar, pensar fuera de lo convencional, apalancarse de la tecnología, transmitir resiliencia, ponderar la procuración del talento y así hacer frente al año nuevo.
2026. Dudas y certezas, apuntes para los líderes de organizaciones
Renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
El entorno geopolítico presenta desafíos para 2026, como la renegociación del T-MEC, que podría generar más dudas que certezas. Sin embargo, este contexto también ofrece oportunidades para las empresas en México que busquen sustituir importaciones y fortalecer su posición en el mercado regional. Desde el comité geopolítico que las organizaciones deben tener, dibujar posibles escenarios y trabajar en beneficio de la duda retribuirá calma a los líderes, la función del Comité de Administración y el Consejo de Auditoría cobran especial relevancia para este punto.
El ambiente de negocios entre estos países tiene, al momento, muchas preguntas; sin embargo, con base en la experiencia de más 90 años en México, podemos asegurar que la proactividad abrirá la puerta a múltiples soluciones para apalancar el crecimiento bajo cualquier escenario en el que se desencadene dicha negociación.
Año nuevo, nuevos retos con la IA
La adopción de la IA no es solo una opción, sino una necesidad estratégica en 2026. Esta tecnología estará presente en todas las industrias, sectores, prácticamente en cualquier organización que esté vigente. Pero antes de entrar de lleno en sus bondades, es necesario esclarecer algo: la IA no es por sí sola la solución a los retos que este año nos presenta, es un instrumento, no la meta.
¿En qué nos ayuda? En mucho. A partir de la IA, veremos un 2026 con menos tareas repetitivas, manuales y que, desde luego, consumen tiempo, esfuerzo y dinero en las organizaciones. Es una tecnología que facilita y ahorra tiempos, mejora procesos que, como mencioné, estará en todas las organizaciones vigentes, o bien, que deseen asegurar su relevancia en el mercado.
Quizá, para estas alturas del partido, usted se preguntará, ¿realmente sirve para cualquier necesidad de las organizaciones? Así es, por ejemplo: en materia fiscal y de cumplimiento, donde los reguladores son cada vez más exigentes e incluso muchos de ellos ya utilizan a la IA para hacer una revisión más exhaustiva en sus contribuyentes. De ahí que las empresas deban implementar soluciones tecnológicas que optimicen sus procesos, mejoren la eficiencia operativa y con ello tengan la seguridad de dar respuesta a los requerimientos de las autoridades.
La IA también jugará un papel fundamental en el sector industrial y de movilidad, donde se espera un uso más maduro de esta tecnología, pero también cobrará relevancia en las estrategias de fidelización de consumidores, en los servicios financieros y la seguridad de la información, así como en la industria del turismo. Sin embargo, una vez más: no es la meta, sino un instrumento para potenciar los alcances de cada sector. Durante el ejercicio previo de implementación será necesario cuestionar por qué, para qué, cuándo, dónde y cómo lo mido. Estas preguntas fortalecerán el proceso y contribuirán a la wishlist de los tomadores de decisiones.
En conclusión, 2026 se presenta como un año de adaptación, oportunidades y tensiones geopolíticas como la situación actual en Venezuela o el conflicto en Medio Oriente. La clave del éxito radicará en la capacidad de adaptarse a los cambios, fomentar una cultura digital y comprometerse con el talento humano. Los directores generales deben adoptar un enfoque proactivo, integrando a la IA y otras tecnologías en sus estrategias comerciales.
Aquellas organizaciones que logren equilibrar la innovación con la eficiencia operativa estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos del futuro y aprovechar las oportunidades que se presenten, bajo el contexto que vivamos este año. Deseo que estos apuntes contribuyan a la toma de decisiones y así delinear un futuro con confianza en 2026.
_____
Nota del editor: Manuel Solano es Socio Director Regional de EY Latinoamérica y Director General de EY México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión