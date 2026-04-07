En el manejo del reciente derrame de hidrocarburos en México existe una marcada desinformación respecto al origen del incidente y sobre las posibles consecuencias ambientales. Se ha difundido que se recolectaron 889.4 toneladas de “hidrocarburo”, pero esta cifra no especifica si corresponde a petróleo crudo, emulsiones, sedimentos contaminados u otros residuos. El término “hidrocarburos” se utiliza como una categoría general que engloba todo el material retirado, sin distinguir entre fracciones limpias y contaminadas.
México, sin protocolos para derrames
Para comprender el impacto real del derrame, es indispensable desglosar estos componentes: emulsiones de aceite y agua de mar, chapopote, residuos de crudo envejecido, arena impregnada, sedimentos, restos vegetales contaminados y materiales empleados en la limpieza. Solo mediante esta separación es posible determinar el origen del hidrocarburo, orientar las acciones de remediación y estimar el tiempo necesario para que el ecosistema recupere sus condiciones previas.
Las 889.4 toneladas reportadas corresponden, por tanto, a residuos contaminados y no a petróleo puro depositado en las playas. Este peso total no representa el volumen inicial del derrame, sino la suma de todos los materiales mezclados con hidrocarburos que fueron retirados. Sin un cálculo preciso del volumen derramado, cualquier estimación sobre la magnitud del evento se vuelve incierta.
Desde una perspectiva técnico‑científica, resulta inadecuado basar la afirmación de un gran derrame únicamente en imágenes satelitales. Estas imágenes permiten identificar la presencia de hidrocarburos en el mar y delimitar áreas afectadas, pero no proporcionan información confiable sobre el volumen derramado ni sobre el punto exacto de origen. Sin datos verificables sobre el volumen, las acciones de contención, tratamiento y seguimiento carecen de fundamento sólido.
La ausencia de esta información incrementa los costos de remediación y dificulta la toma de decisiones, pues no se conoce el tipo de hidrocarburo involucrado ni su comportamiento en el medio marino. En pleno siglo XXI, resulta preocupante que un país cuya producción marítima supera el 80% no cuente con protocolos capaces de contener un derrame en menos de 72 horas ni con mecanismos de seguimiento que eviten su llegada a las costas.
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En contraste, Estados Unidos ha perfeccionado sus métodos de contención tanto en aguas someras como profundas. Estas prácticas deberían integrarse a los protocolos de la industria mexicana, especialmente ante la intención de perforar en aguas profundas, donde los riesgos y la complejidad operativa son mayores. En México, las acciones correctivas suelen implementarse después del evento, no de manera preventiva.
En Estados Unidos, la medición de derrames marinos se realiza mediante un proceso técnico, verificable y estandarizado, sin recurrir a estimaciones visuales. Este procedimiento consta de tres etapas obligatorias: delimitación del área afectada, clasificación del espesor de la mancha y cálculo del volumen derramado mediante la fórmula área × espesor. A ello se suman pasos operativos adicionales: detección inicial por satélite o aeronave, sobrevuelo de verificación, trazado del polígono, modelación de la deriva, estimación de llegada a costa, actualización continua con nuevas imágenes y emisión de reportes oficiales. Este método permite obtener cifras defendibles y orientar la respuesta de manera eficiente. La pregunta clave es si México aplica este mismo método; la evidencia sugiere que no de manera sistemática.
El protocolo estadounidense también establece obligaciones claras para la empresa responsable: cubrir todos los costos, desplegar equipos de contención de inmediato, presentar planes aprobados y cooperar bajo un mando unificado. Las primeras 72 horas son críticas, y por ello los tiempos de respuesta están estrictamente definidos. En Estados Unidos, la notificación obligatoria ocurre en los primeros 15 minutos. Entre los 15 y 60 minutos se activa el comando unificado, encabezado por la Guardia Costera, con participación de NOAA, EPA, autoridades estatales y la empresa responsable. En México, este proceso puede tardar más de 24 horas debido a la ausencia de un centro nacional de respuesta y a la necesidad de conformar un comité interinstitucional para cada evento.
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Durante las primeras 1–6 horas en Estados Unidos se realizan sobrevuelos, delimitación del área, clasificación del espesor, cálculo preliminar del volumen, despliegue de barreras y skimmers, y modelación de la deriva. En México, no está confirmado que estas acciones se ejecuten con la misma rapidez o metodología; pueden requerir más de dos días, dependiendo de la disponibilidad de equipos y de la coordinación del comité. Entre las 6 y 24 horas, Estados Unidos implementa medidas de contención activa, recuperación mecánica, aplicación de dispersantes (si procede), quemas controladas y reportes públicos continuos. En México persiste la duda sobre la existencia de un inventario actualizado de equipos y sobre la capacidad de responder eficientemente en ese lapso. Entre las 24 y 72 horas, Estados Unidos estabiliza el derrame, amplía la contención y protege áreas sensibles. En México, este proceso puede tardar entre cinco y siete días.
La diferencia fundamental radica en los modelos de gestión: Estados Unidos opera con un sistema centralizado, eficiente y estandarizado, respaldado por una autoridad única de mando y asesoría científica especializada. México, en cambio, utiliza un modelo colegiado con múltiples instituciones, lo que genera respuestas menos uniformes y más lentas.
Otro problema en México es la falta de datos sobre derrames operativos y emanaciones naturales en zonas como Cantarell. Sin un cálculo del volumen derramado, es imposible determinar cuánto del crudo se ha convertido en emulsión, cuánto se evaporó, cuánto se dispersó o cuánto fue contenido mecánicamente. Por ello, no se puede afirmar si las 889 toneladas recolectadas representan la totalidad del crudo vertido. La ausencia de datos implica que nunca se conocerá el impacto real y solo se podrán formular conjeturas.
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Contener un derrame en el mar es siempre la opción más económica y menos dañina. Cada barril que llega a la playa multiplica los costos entre 10 y 20 veces, además de prolongar los tiempos de remediación y afectar ecosistemas sensibles. Esto es precisamente lo que ocurre actualmente en las costas mexicanas: aunque se desplieguen miles de personas y equipos, el costo total es mayor que si se hubiera actuado de inmediato con protocolos adecuados.
En Estados Unidos existen empresas certificadas que operan como “bomberos del mar”, disponibles las 24 horas, con embarcaciones, barreras y personal capacitado. La industria petrolera financia estos servicios, lo que garantiza una respuesta rápida y profesional. En México no existe una figura equivalente que asegure disponibilidad inmediata.
A la pregunta de si el derrame reciente en México fue abordado adecuadamente, el análisis comparativo sugiere que no: la falta de protocolos estandarizados, la ausencia de un centro nacional de respuesta, la demora en la activación de equipos y la carencia de datos verificables sobre el volumen derramado indican que la respuesta fue tardía, fragmentada y menos eficiente que los estándares internacionales.
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Nota del editor: Ramses Pech es analista de la industria de energía y economía. Es socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects. Síguelo en Twitter y/o en LinkedIn . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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