México, sin protocolos para derrames

En Estados Unidos, la medición de derrames marinos se realiza mediante un proceso técnico, verificable y estandarizado, sin recurrir a estimaciones visuales. Este procedimiento consta de tres etapas obligatorias: delimitación del área afectada, clasificación del espesor de la mancha y cálculo del volumen derramado mediante la fórmula área × espesor. A ello se suman pasos operativos adicionales: detección inicial por satélite o aeronave, sobrevuelo de verificación, trazado del polígono, modelación de la deriva, estimación de llegada a costa, actualización continua con nuevas imágenes y emisión de reportes oficiales. Este método permite obtener cifras defendibles y orientar la respuesta de manera eficiente. La pregunta clave es si México aplica este mismo método; la evidencia sugiere que no de manera sistemática.

El protocolo estadounidense también establece obligaciones claras para la empresa responsable: cubrir todos los costos, desplegar equipos de contención de inmediato, presentar planes aprobados y cooperar bajo un mando unificado. Las primeras 72 horas son críticas, y por ello los tiempos de respuesta están estrictamente definidos. En Estados Unidos, la notificación obligatoria ocurre en los primeros 15 minutos. Entre los 15 y 60 minutos se activa el comando unificado, encabezado por la Guardia Costera, con participación de NOAA, EPA, autoridades estatales y la empresa responsable. En México, este proceso puede tardar más de 24 horas debido a la ausencia de un centro nacional de respuesta y a la necesidad de conformar un comité interinstitucional para cada evento.

Durante las primeras 1–6 horas en Estados Unidos se realizan sobrevuelos, delimitación del área, clasificación del espesor, cálculo preliminar del volumen, despliegue de barreras y skimmers, y modelación de la deriva. En México, no está confirmado que estas acciones se ejecuten con la misma rapidez o metodología; pueden requerir más de dos días, dependiendo de la disponibilidad de equipos y de la coordinación del comité. Entre las 6 y 24 horas, Estados Unidos implementa medidas de contención activa, recuperación mecánica, aplicación de dispersantes (si procede), quemas controladas y reportes públicos continuos. En México persiste la duda sobre la existencia de un inventario actualizado de equipos y sobre la capacidad de responder eficientemente en ese lapso. Entre las 24 y 72 horas, Estados Unidos estabiliza el derrame, amplía la contención y protege áreas sensibles. En México, este proceso puede tardar entre cinco y siete días.

La diferencia fundamental radica en los modelos de gestión: Estados Unidos opera con un sistema centralizado, eficiente y estandarizado, respaldado por una autoridad única de mando y asesoría científica especializada. México, en cambio, utiliza un modelo colegiado con múltiples instituciones, lo que genera respuestas menos uniformes y más lentas.

Otro problema en México es la falta de datos sobre derrames operativos y emanaciones naturales en zonas como Cantarell. Sin un cálculo del volumen derramado, es imposible determinar cuánto del crudo se ha convertido en emulsión, cuánto se evaporó, cuánto se dispersó o cuánto fue contenido mecánicamente. Por ello, no se puede afirmar si las 889 toneladas recolectadas representan la totalidad del crudo vertido. La ausencia de datos implica que nunca se conocerá el impacto real y solo se podrán formular conjeturas.

Contener un derrame en el mar es siempre la opción más económica y menos dañina. Cada barril que llega a la playa multiplica los costos entre 10 y 20 veces, además de prolongar los tiempos de remediación y afectar ecosistemas sensibles. Esto es precisamente lo que ocurre actualmente en las costas mexicanas: aunque se desplieguen miles de personas y equipos, el costo total es mayor que si se hubiera actuado de inmediato con protocolos adecuados.