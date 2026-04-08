¿Qué estamos dejando de comprar para poder vivir mejor?

El acceso a los bienes que antes definían la estabilidad financiera se ha deteriorado, especialmente en ciudades, donde la concentración de oportunidades ha encarecido desproporcionadamente el costo de vivir cerca de ellas.

En México, el precio de la vivienda ha crecido por encima de los ingresos corrientes del promedio mensual de 25,955 pesos (ENIGH), pero ese promedio esconde una realidad mucho más desigual: mientras los hogares con menores ingresos perciben alrededor de 5,598 pesos al mes, los de mayores ingresos superan los 78,000; recordando además que ese ingreso no está completamente disponible; el gasto corriente monetario promedio ronda los 15,891 pesos mensuales concentrado principalmente en alimentos, transporte y vivienda.

Es decir, una gran parte del ingreso se destina simplemente a sostener la vida diaria, por lo que, esto cambia por completo la lógica de la independencia. Formar un hogar propio ya no depende solo de una decisión personal, sino de una capacidad económica cada vez más exigente. La estabilidad que antes podía sostenerse con un solo ingreso hoy, en muchos casos, requiere de dos y aun así el margen para ahorrar, invertir o adquirir patrimonio es limitado. No es que los ingresos no hayan crecido, es que no han crecido al mismo ritmo que el costo de vivir. Para muchos, casi la mitad del ingreso se va en simplemente sostener la vida.

Y cuando eso pasa, la decisión ya no es entre opciones ideales, sino entre lo posible. Esto no ha reducido el consumo, lo ha reorganizado; se pospone la compra de vivienda, se limita la adquisición de bienes duraderos y se cuestiona el gasto sin utilidad clara, pero ese dinero no desaparece, se mueve.

Durante décadas, consumir estaba ligado a acumular, tener más, se traducía en avanzar. Hoy esa lógica se rompe, no necesariamente por una evolución filosófica, sino por una restricción concreta: no todo es alcanzable y cuando no todo es alcanzable, elegir deja de ser optimizar y se convierte en priorizar.

Por eso, ha crecido el gasto en experiencias, viajes, celebraciones y tiempo compartido; no porque sean superficialmente más atractivos, sino porque ofrecen algo que otros bienes ya no garantizan: valor inmediato. Una casa promete estabilidad en el largo plazo, en contraste un viaje ofrece satisfacción hoy. Así, cuando el largo plazo deja de ser una promesa clara, el presente gana peso.