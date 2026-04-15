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¿El evento deportivo más relevante del 2026 moverá la trayectoria económica de México?

El reto no es identificar qué sectores podrían beneficiarse durante algunas semanas, sino determinar cómo integrar un evento extraordinario dentro de una estrategia a largo plazo.
mié 15 abril 2026 06:04 AM
Mundial 2026
El Mundial será un momento de alta visibilidad económica para el país. Representará una prueba de capacidad operativa y una ventana para fortalecer la confianza internacional. No obstante, para el inversionista disciplinado, su relevancia debe evaluarse dentro de un marco más amplio, apunta Jaime Álvarez. (Rodrigo Oropeza/Getty Images)

En 2026, México será coanfitrión del evento deportivo más esperado del año, el cual es de escala global; atraerá millones de visitantes y concentrará la atención internacional durante varias semanas.

El impacto económico total para Norteamérica podría superar los 11,000 millones de dólares. No obstante, el grueso de ese efecto se concentrará en Estados Unidos, que albergará la mayor parte de los partidos.

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Se calcula que este evento en su edición 2014 representó alrededor de 0.3% del PIB brasileño en su momento, sin que ello modificara su trayectoria estructural de crecimiento. En Rusia 2018, el impacto estimado fue cercano a 1% del PIB durante el periodo de organización y celebración, pero con efectos mayormente concentrados en el corto plazo.

Para México, distintos análisis estiman que el impacto podría rondar el equivalente a entre 0.1% y 0.2% del PIB, es decir, un impulso positivo pero limitado en términos agregados.

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Ante esto, es importante destacar que para el inversionista, esta distinción es crucial. Los ciclos breves pueden generar señales atractivas que pueden confundir, como incrementos abruptos en ingresos, mayor ocupación hotelera, expansión temporal de márgenes y revisiones al alza en expectativas sectoriales. Sin embargo, reaccionar a resultados estacionales como si fueran permanentes suele conducir a decisiones apresuradas y a valuaciones que no reflejan fundamentos sostenibles.

En este contexto, el reto no es identificar qué sectores podrían beneficiarse durante algunas semanas, sino determinar cómo integrar un evento extraordinario dentro de una estrategia a largo plazo. La creación de valor sostenible no se construye sobre picos temporales, sino sobre tendencias de productividad, inversión, estabilidad macroeconómica y disciplina financiera.

Desde la gestión de inversiones, el enfoque adecuado ante este tipo de acontecimientos es mantener coherencia estratégica. Ello implica evitar concentraciones excesivas en sectores expuestos a dinámicas coyunturales, preservar una diversificación robusta entre activos y geografías, y evaluar cuidadosamente la relación riesgo–rendimiento. La disciplina en la asignación de activos suele aportar más valor que los movimientos tácticos motivados por titulares.

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También es fundamental considerar que los mercados financieros tienden a anticipar eventos ampliamente conocidos. Cuando un acontecimiento es previsible, como lo es un Mundial programado con años de anticipación; gran parte de la expectativa ya puede estar incorporada en precios. En consecuencia, las oportunidades reales no suelen encontrarse en la narrativa evidente, sino en el análisis profundo de fundamentos y valuaciones.

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Esto no significa ignorar los efectos positivos que puedan derivarse del evento. La modernización de infraestructura, la exposición internacional y la activación de cadenas de suministro pueden generar beneficios que se extiendan más allá del torneo. La clave está en distinguir qué inversiones responden a necesidades estructurales y cuáles obedecen únicamente a un incremento temporal de demanda.

Este evento deportivo será un momento de alta visibilidad económica para el país. Representará una prueba de capacidad operativa y una ventana para fortalecer la confianza internacional. No obstante, para el inversionista disciplinado, su relevancia debe evaluarse dentro de un marco más amplio.

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La diferencia entre un resultado transitorio y una estrategia exitosa de largo plazo radica en la capacidad de mantener perspectiva. Los eventos extraordinarios capturan la atención; las decisiones estratégicas construyen patrimonio. Apostar por fundamentos sólidos, diversificación y una gestión prudente del riesgo es lo que permite transformar contextos cambiantes en trayectorias consistentes de crecimiento financiero.

Este verano futbolero será una vitrina para México y una prueba de capacidad organizativa. Generará dinamismo temporal y beneficios sectoriales concretos. Pero no modificará, por sí solo, la trayectoria estructural de la economía. En este sentido, el juicio ante la expectativa es vital para los inversionistas.

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Nota del editor: Jaime Álvarez es CFA y Vicepresidente de Inversiones en Skandia. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión.

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Opinión United 2026 Inversiones

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