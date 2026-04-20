Usos y percepciones sobre la Inteligencia Artificial o la paradoja de las universidades

El pasado 15 de abril se publicó la Encuenta Nacional sobre usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa en la educacion superior en Mexico (ENIAG 2025). Impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la encuesta representa un ejercicio sin precedentes para establecer principios y lineamientos claros sobre la integración de esta tecnología en el sistema educativo en nuestro país.

Según la encuesta, la IAG es ya una herramienta cotidiana para el 93% de los estudiantes y 95% de los docentes en México. Más del 60% la utiliza cotidianamente para diversas tareas; el 79% la usa para generar textos, y el 70 % percibe una mejora en su desempeño académico gracias a ella. La IAG está siendo adoptada masivamente en las aulas como recurso para procesos y tareas pedagógicas. Incluso, el 80% de los encuestados prevé la transformación de su carrera a causa de aquella.

Además, el hallazgo de que la IAG tiene una percepción de utilidad superior al 82% para tareas complejas, revela una comunidad universitaria que no ve la tecnología como un accesorio, sino como un motor de cambio estructural en su identidad profesional.

Pero lo más sorprendente es que, de acuerdo con los hallazgos de la ENIAG 2025, los estudiantes utilizan cada vez más a la IA como apoyo emocional y para la salud mental. Cerca de 92,000 estudiantes (9% de la población estudiantil encuestada) han recurrido a esas herramientas para este fin.

El debate sobre los datos estadísticos revela una tensión fundamental entre la alta percepción de utilidad reportada por la comunidad académica y los riesgos de erosión cognitiva y emocional advertido por los expertos. Mientras los resultados muestran un optimismo generalizado, al mismo tiempo sugieren que esta utilidad es real solo si se subordina, entre otras cosas, al juicio humano.