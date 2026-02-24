No todo cabe en una pantalla de bolsillo

Pero el diagnóstico estaba equivocado. El problema nunca fue el formato, sino la tecnología que llevaba dentro. Por un momento confundimos la conveniencia con la capacidad. El smartphone y la tablet resolvieron la inmediatez, pero no el enfoque. Piénsalo así: cuando realmente necesitas concentrarte y hacer algo importante, no lo haces desde tu teléfono; abres tu laptop. Ese ritual ––levantar la tapa, sentir el teclado y ver la pantalla–– marca la diferencia entre estar conectado y estar presente.

La laptop no sobrevivió por nostalgia, sino porque hay cosas que no se resuelven moviendo el pulgar. Hoy, no buscamos algo que quepa en nuestro bolsillo, sino algo que esté a la altura de nuestras ideas y la escala de nuestras necesidades.

El punto de quiebre: el chip, no la carcasa

En las últimas décadas, las laptops nos dieron más de lo mismo: un poquito más de batería, una pantalla más fina o un diseño más bonito. Pero por dentro, seguían estancadas en el pasado. Tenías que elegir: o te comprabas una computadora ligera que no podía con nada o cargabas un ladrillo ruidoso que se calentaba en cuanto picabas el botón de encendido. Estábamos atrapados en esa idea de que si querías potencia, tenías que renunciar a la movilidad. Portátil y potente no podían ir en la misma frase.

Todo eso cambió cuando el cerebro de la computadora cambió. Dejamos de intentar que un motor de camión cupiera en un coche compacto y empezamos a diseñar motores inteligentes. Y ese cambio de arquitectura nos dio algo que dábamos por perdido: libertad. Libertad de trabajar en un café sin tener que buscar desesperadamente un enchufe y la tranquilidad de que va a aguantar tu ritmo sin dejarte tirado a la mitad de una idea.

Dejamos de ver a la laptop como un sustituto temporal para empezar a usarla como nuestra herramienta principal.

La potencia volvió al centro

El trabajo híbrido dejó claro que no todos los dispositivos sirven para todo. El smartphone y la tablet resolvieron la movilidad, pero no el trabajo profundo. El mercado global de las PC volvió a crecer en 2024. Y no fue porque la gente quisiera otra pantalla más, sino porque necesitaba equipos capaces de aguantar el trabajo real. Cuando la laptop recuperó la potencia, recuperó su lugar.

No estamos abandonando el smartphone. Pero sí estamos entendiendo sus límites. El celular es excelente para consumir contenido, comunicarse y reaccionar. No para pensar profundo, crear ni construir.