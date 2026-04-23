El futuro de la Pedagogía: niños creativos que dominan la tecnología

La buena noticia es que la creatividad ya dejó de ser un lujo. La OCDE la midió por primera vez a gran escala en PISA 2022 como la capacidad de generar, evaluar y mejorar ideas. El resultado fue revelador: en promedio, solo alrededor de 1 de cada 2 estudiantes de países OCDE logra producir ideas originales y diversas en tareas simples, y solo 20 de 64 sistemas participantes superan el 25% de alumnos de alto desempeño creativo. Al mismo tiempo, la Unesco publicó en 2024 un marco de competencias de IA para estudiantes con 12 competencias, pensado para formar usuarios responsables y también cocreadores de IA. El mensaje es claro: creatividad e inteligencia artificial ya no van por carriles separados.

Aquí entra con fuerza lo que llamo el Método Sistema 3. Su intuición de fondo es poderosa y sencilla: un niño recuerda mejor lo que ayudó a construir. Sistema 3 entiende la creatividad como una integración de intuición, razón y metacognición; lo que refiero como geometría GRIM-T la ordena en generación, reflexión, integración, metacontrol y consistencia en el tiempo, mientras NUD vuelve visible la calidad del pensamiento con tres criterios: novedad, utilidad y diversidad. Traducido al aula, eso significa que aprender ya no sería solo recibir contenido, sino seguir un ciclo breve de imaginar, elegir, probar, corregir y recordar. No libertad caótica, sino libertad estructurada.

Por ejemplo, un texto interactivo que deje al niño subrayar tres ideas y active un quiz según su propia elección vale más que una página cerrada; o bien, crear historias didácticas desde un juguete elegido por el niño, no es un detalle simpático, sino el primer boceto de una nueva pedagogía. Además, la IA puede cumplir aquí su mejor papel: tutor-socio, no sustituto. Ya existen señales potentes. Khan Academy reporta 169 millones o más de personas aprendiendo en su plataforma, y Khanmigo fue diseñado para guiar al alumno hacia la respuesta, no para regalársela. Duolingo cerró 2025 con más de 50 millones de usuarios activos diarios, mientras Duolingo Max añade conversación simulada y explicaciones personalizadas. Y Canva for Education afirma apoyar ya a 100 millones de docentes, estudiantes y administradores cada mes con herramientas creativas y de IA. No son la escuela del futuro, pero sí laboratorios presentes visibles.