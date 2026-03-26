Una máquina puede asombrarnos. Puede escribir un poema competente, diseñar una campaña y proponer una molécula. Pero asombro no es equivalencia. La creatividad humana no nació en un centro de datos: nació en la larga rebelión de la vida contra el desorden. La intuición humana es la capa veloz donde instintos, emociones y sentimientos condensan estrategias de supervivencia curadas por más de 4,000 millones de años; la creatividad aparece después, como la unión entre esa intuición y la razón para modelar futuros posibles. No es solo producir novedad útil. Es la vida imaginando una salida antes de pagar el costo de probarla en el mundo.
La contundente diferencia entre creatividad artificial y creatividad humana
Por eso el núcleo de la diferencia no es romántico: es biológico y fenomenológico. El ser humano crea desde qualia, desde la vivencia íntima del miedo, el alivio, la esperanza, el duelo o el asombro. Esos estados no son adornos; son resúmenes encarnados de aprendizaje evolutivo. Cuando una intuición “se siente” correcta, el cuerpo está participando en el pensamiento. La IA actual, en cambio, puede optimizar, combinar, criticar y ampliar búsquedas, pero no sabemos que pueda experimentar importancia desde dentro. Puede simular evaluación; no sabemos que pueda sentirla. Puede producir creatividad funcional; no creatividad vivida.
El concepto que refiero como creatividad artificial lo formula con precisión: los grandes modelos de lenguaje ya generan texto fluido, pero todavía suelen fallar en sostener novedad, relevancia de tarea y diversidad en contextos largos. La razón es que hoy implementan fragmentos del circuito creativo humano, no su integración completa. Para dar el siguiente paso, los sistemas de IA tendrían que integrar no solo un generador y un crítico interno sino también un controlador adaptativo que regule cuándo explorar y cuándo afinar de forma autónoma. Ese avance importa mucho. Pero incluso un sistema así seguiría siendo, por ahora, un análogo funcional, no una réplica del creador humano encarnado.
El contexto actual vuelve esta discusión urgente. Stanford reportó que en 2024 el 78% de las organizaciones ya usaba IA, frente al 55% del año previo; el uso de IA generativa en funciones de negocio subió de 33% a 71%; y la inversión privada global en IA generativa llegó a 33.9 mil millones de dólares. La aceleración ya no es promesa: es infraestructura económica.
Entre las herramientas de frontera más potentes hoy, OpenAI presentó GPT-5.4 como su modelo insignia para trabajo profesional, con contexto de hasta un millón de tokens y capacidades nativas de uso de computadora para agentes; Anthropic lanzó Claude Opus 4.6 con ventana de un millón de tokens y mejor desempeño en tareas agentic de larga duración; Google describe Gemini 3.1 Pro como su modelo más avanzado para problemas complejos, nativamente multimodal sobre texto, audio, imagen, video y repositorios completos de código. En imagen y video, ChatGPT Images, Sora 2 y Veo 3 ya permiten iterar ideas visuales con precisión, diálogo y audio sincronizado.
La oportunidad sublime no está en sustituir la creatividad humana, sino en complementarla. La IA puede ser exocorteza: ampliar memoria, velocidad, simulación y exploración multimodal. Pero la dirección sigue siendo humana. Solo nosotros, hasta donde sabemos, cargamos la mezcla de vulnerabilidad, consciencia y qualia que permite distinguir entre lo brillante y lo valioso. Por eso la brújula correcta no es “más poder creativo” a cualquier costo, sino crear de tal modo que la vida pueda seguir creando después. Si una inteligencia añade orden pero destruye diversidad biológica, cognitiva o cultural, empobrece el futuro. Proteger la evolución y la vida no es freno al progreso; es la condición para que exista progreso digno. Y quizá esa sea la mejor noticia de esta era: la IA puede expandir nuestro radio de invención, mientras el ser humano conserva la tarea más alta de todas, decidir para qué vale la pena crear.
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Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Sistema 3: La Mente Creativa (2025), Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon y síguelo en Facebook , Instagram , YouTube y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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