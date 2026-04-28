México, al filo del apagón energético

El gas que ya no alcanza: cómo Texas y Europa reescriben el mapa energético y dejan a México en la cuerda floja

En Texas, algo se está moviendo a una velocidad que ni los propios texanos habían imaginado. En los pasillos de ERCOT —el operador eléctrico del estado— ya no se discute si la demanda crecerá, sino cuánto más se disparará. Los ingenieros, acostumbrados a veranos abrasadores y tormentas invernales, ahora enfrentan un fenómeno distinto: un apetito eléctrico que parece no tener límite.

El sistema eléctrico de Texas se encuentra en un proceso de transformación sin precedentes. El crecimiento de centros de datos, criptominería, industrias de hidrógeno y nuevas cargas industriales está alterando la curva de demanda. Según el informe que ERCOT presentó ante la Public Utility Commission of Texas (PUCT) en abril de 2026, la demanda eléctrica podría aumentar de 85,508 MW a 278,003 MW en 2029 y 367,790 MW en 2032. Estas cifras, observadas desde México, ameritan especial atención.

Cada megawatt adicional implica el uso de una molécula de gas natural. Texas, que genera más del 40% de su electricidad con gas, requerirá cantidades significativamente mayores. Con base en la demanda incremental proyectada y la relación histórica entre generación térmica y consumo de gas, Texas necesitará entre 6,000 y 8,000 MMpcd adicionales hacia 2032.

Texas produce aproximadamente 30,000 MMpcd, pero su producción está cerca del límite. Entre consumo interno, plantas de licuefacción para exportación de GNL y exportaciones a México —que promedian 6.7 mil MMpcd—, prácticamente toda la producción ya está destinada. El incremento proyectado por ERCOT resulta incompatible con la capacidad actual: no hay margen operativo, reservas adicionales ni excedentes disponibles.

Si Texas decidiera cubrir esa demanda sin modificar exportaciones de GNL ni reducir el gas enviado a México, tendría que aumentar su producción a 36,000–38,000 MMpcd, un incremento del 20% al 27%. Es técnicamente factible por los recursos del Permian y otras cuencas, pero no inmediato: requiere perforación, infraestructura de recolección, plantas de procesamiento y nuevos ductos. Todo implica tiempo, inversión y condiciones favorables.

Mientras la producción incremental no llegue, Texas solo tiene tres alternativas: reducir exportaciones, ajustar demanda o permitir que los precios aumenten hasta que otros consumidores limiten su uso. En este contexto, México —cuya dependencia del gas texano es casi total— queda vulnerable. Si Texas prioriza su sistema eléctrico y mantiene exportaciones de GNL, el gas destinado a México será el remanente.