Seguro lo has sentido: esa presión invisible que te susurra que, si no estás produciendo, estás desapareciendo. En un mundo que premia la velocidad obsesiva, detenerse no se ve como descanso, se ve como una falla en el sistema. Nos han enseñado que el éxito es una línea recta, ascendente y, sobre todo, ininterrumpida.
La trampa de la inercia; no todo lo que se mueve avanza
El resultado es una generación de profesionales agotados, operando en piloto automático por el simple miedo a tener que explicar un "hueco" en su trayectoria.
La dictadura del movimiento perpetuo
El problema es que hemos confundido la inercia con el avance. Estamos tan obsesionados con proyectar una carrera "limpia" y decisiones firmes, que terminamos construyendo trayectorias de plástico: impecables en el papel, pero vacías de propósito.
Queremos que el mercado nos compre nuestra eficiencia sin antes habernos permitido cuestionar nuestra dirección. Hemos construido un estándar de éxito que no deja espacio para lo humano, donde cualquier pausa empieza a parecer sospechosa ante los ojos de los demás (y los propios).
La trampa de la continuidad (¿De qué huyes cuando no te detienes?)
El error número uno es creer que un espacio en blanco en tu historial es una debilidad. Eso no es una falta de dirección; es, muchas veces, un acto de responsabilidad personal. Las carreras que realmente tienen impacto no son las que nunca se detuvieron, sino las que supieron cuándo frenar para no estrellarse.
La gente no busca robots que nunca se cansan, busca líderes con criterio. Si tu trayectoria no admite un momento de cuidado familiar, una búsqueda consciente o una reconstrucción interna, no estás construyendo una carrera; estás alimentando un algoritmo.
La autoridad no nace de estar siempre ocupado. Nace de la capacidad de decir "no" a lo inmediato para poder decirle "sí" a lo adecuado. Moverse rápido no siempre es moverse bien.
Construir desde la intención, no desde la urgencia
En el ecosistema de la empleabilidad, muchos se han convertido en esclavos de la inmediatez. Aceptas el primer proyecto que aparece, respondes correos a medianoche y sostienes ritmos insostenibles solo para no "perder tiempo". Pero, ¿de qué sirve ganar tiempo si estás perdiendo el rumbo?
El verdadero valor de una pausa no es la ausencia de movimiento, es la presencia de claridad:
- No veas el desempleo como un vacío; míralo como un filtro para no repetir entornos tóxicos.
- No justifiques tu pausa con timidez; defiéndela como el espacio de conciencia donde decidiste no operar desde la desesperación.
Ahí es donde dejas de ser un perfil transaccional que "llena huecos" para convertirte en una voz que decide su propio camino.
Estrategia, no inercia
Como siempre digo, no todo lo que se mueve, avanza; y no todo lo que se detiene, se pierde. Una pausa estratégica actúa como un selector natural: te permite entender qué ya no estás dispuesto a negociar y qué tipo de entorno realmente necesitas.
Seguir por inercia en el lugar incorrecto solo para mantener la "continuidad" es la decisión menos estratégica de todas. La marca personal con propósito se alimenta de decisiones valientes, y a veces, la decisión más valiente es soltar el acelerador.
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El Reto de hoy: deja de intentar justificar tus silencios
Piensa en esa pausa que hiciste (o que necesitas hacer). No la maquilles con términos corporativos ni busques suavizarla. Mírala como lo que es: un acto de salud mental y una toma de control sobre tu propia vida.
Al final del día, el mercado olvidará tus fechas de entrada y salida, pero tú vivirás con las consecuencias de los lugares donde decidiste quedarte por miedo a parar. Tu trayectoria no es una carrera de 100 metros planos, es el eco de tu congruencia. A veces, la pausa no interrumpe el camino... lo redefine.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Alexis Ibarra. Síguela en LinkedIn .
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