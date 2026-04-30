La trampa de la inercia; no todo lo que se mueve avanza

El resultado es una generación de profesionales agotados, operando en piloto automático por el simple miedo a tener que explicar un "hueco" en su trayectoria.

La dictadura del movimiento perpetuo

El problema es que hemos confundido la inercia con el avance. Estamos tan obsesionados con proyectar una carrera "limpia" y decisiones firmes, que terminamos construyendo trayectorias de plástico: impecables en el papel, pero vacías de propósito.

Queremos que el mercado nos compre nuestra eficiencia sin antes habernos permitido cuestionar nuestra dirección. Hemos construido un estándar de éxito que no deja espacio para lo humano, donde cualquier pausa empieza a parecer sospechosa ante los ojos de los demás (y los propios).

La trampa de la continuidad (¿De qué huyes cuando no te detienes?)

El error número uno es creer que un espacio en blanco en tu historial es una debilidad. Eso no es una falta de dirección; es, muchas veces, un acto de responsabilidad personal. Las carreras que realmente tienen impacto no son las que nunca se detuvieron, sino las que supieron cuándo frenar para no estrellarse.

La gente no busca robots que nunca se cansan, busca líderes con criterio. Si tu trayectoria no admite un momento de cuidado familiar, una búsqueda consciente o una reconstrucción interna, no estás construyendo una carrera; estás alimentando un algoritmo.