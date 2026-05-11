México atrae inversión récord; el siguiente reto es retenerla

Los números de nuevas inversiones que llegan por primera vez al país son alentadores: crecieron 132.9% en un solo año, de 3,168 a 7,378 millones de dólares. Implicando que inversionistas que nunca habían apostado por México decidieron hacerlo en medio de la incertidumbre arancelaria y la problemática en el comercio internacional.

Me parece que los inversionistas están viendo lo que el T-MEC hace visible. México es el único país del mundo con acceso preferencial al mercado más grande del planeta, con cadenas productivas activas y una frontera de más de 3,000 kilómetros integrada industrialmente. Tres ventajas competitivas que hacen único a México, especialmente en un mundo que sigue reorganizándose arancelariamente. Sin embargo, el tema crítico es la brecha entre atracción y retención.

Las compañías que ya operan en México distribuyeron más dividendos y reinvirtieron menos utilidades el año pasado: un ligero decremento de 3.7%, de 28,710 a 27,650 millones de dólares. Señal de que las empresas ya instaladas confían apenas lo suficiente como para quedarse y crecer.

Considero que esto no es algo catastrófico, pero sí una advertencia a considerar seriamente: atraer capital está siendo más fácil que convencer al que ya está de apostar más.

De las ocho “acciones para facilitar y dar certidumbre a la inversión” que presentó la semana pasada el Gobierno de México, tres me parecen especialmente relevantes porque mitigan directamente la certidumbre operativa, uno de los cuellos de botella que he señalado en algunas columnas anteriores . Reducir la autorización inmediata de inversiones en menos de 30 días en sectores estratégicos no es un gesto simbólico, es una respuesta concreta a algo que los inversionistas llevan años señalando como obstáculo. Asimismo, tanto la ventanilla única de trámites de comercio exterior como la simplificación de trámites regulatorios resuelven la fricción burocrática, reduciendo costos y tiempos para miles de exportadores que hoy navegan un laberinto de trámites federales.