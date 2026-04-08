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México tiene todo para despegar. El problema no está afuera

El nearshoring es real, las fábricas se están instalando y la producción en México sigue, pero hay tres cuellos de botella que frenan la conversión de esa oportunidad en crecimiento sostenido.
mié 08 abril 2026 06:06 AM
Cuando la logística deja de usar IA... y comienza a pensar como ella
El tiempo y el costo de mover mercancía desde el interior del país hacia los puertos o hacia la frontera sigue siendo una variable que encarece la cadena y que, en sectores de margen estrecho, puede ser la diferencia entre ganar o perder un contrato internacional, apunta Martín Pustilnick. (Foto: iStock)

México tiene una posición geográfica privilegiada que aprovecha con un nearshoring activo, cuenta con un T-MEC que está actuando como escudo parcial frente a los aranceles de Trump y logró récords de inversión extranjera directa por más de 40,871 millones de dólares (+10.8% anual) el año pasado.

Con todo esto, México debería estar prosperando; pero la realidad es que la economía mexicana creció apenas 0.8% en 2025, un notable decremento respecto al de 1.2% de 2024, marcando su peor desempeño desde la contracción de 2020 por la pandemia de Covid-19, según las cifras del Inegi.

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Lo que veo desde las trincheras del comercio internacional confirma esa lectura.

Aún cuando las importaciones superaron 664,066 millones de dólares y las exportaciones excedieron los 664,837 millones de dólares, sosteniendo el crecimiento económico en 2025, la formación bruta de capital fijo cayó 6.7% respecto al año pasado, con la inversión privada retrocediendo 4.4% y la pública desplomándose 18.9%. Alrededor de 16 meses consecutivos de caídas en la inversión no es un ciclo, es una señal.

El nearshoring sigue siendo real, las fábricas se están instalando y la producción en México sigue, pero hay tres cuellos de botella concretos que frenan la conversión de esa oportunidad en crecimiento sostenido, y los tres tienen solución si hay voluntad de ejecutar.

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El primero es la energía, puesto que ninguna empresa traslada su producción a un país donde la electricidad no está garantizada. A pesar de que desde el año pasado el gobierno de México dio señales de apertura de inversión para garantizar la generación, parques industriales del Bajío, Nuevo León y la franja fronteriza ya operan con restricciones de capacidad eléctrica. México podría enfrentar un déficit de generación de electricidad superior a los 48,000 GWh hacia 2030 si las inversiones necesarias no arrancan pronto, advirtió el IMCO a inicios del año pasado. La señal está dada, falta la certidumbre jurídica y regulatoria que permita a los privados actuar con confianza.

El segundo cuello de botella es la logística que debe crecer al ritmo que exige el nearshoring. México tiene puertos, tiene frontera y conectividad con el mercado más grande del mundo, pero su infraestructura está quedando sobrepasada. El tiempo y el costo de mover mercancía desde el interior del país hacia los puertos o hacia la frontera sigue siendo una variable que encarece la cadena y que, en sectores de margen estrecho, puede ser la diferencia entre ganar o perder un contrato internacional.

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El tercero es el financiamiento. El Plan México busca incrementar el financiamiento a pymes a través de la banca de desarrollo y comercial, pero muchas empresas exportadoras mexicanas, especialmente las pequeñas y medianas, siguen operando con plazos de pago largos, capital de trabajo escaso y acceso limitado al crédito formal. Una cadena productiva que no tiene liquidez no puede crecer, aunque tenga pedidos, aunque tenga capacidad instalada. El financiamiento inteligente al comercio exterior no es un lujo; es la infraestructura invisible que mueve las exportaciones.

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Considero que los factores externos que favorecen a México, como el reordenamiento arancelario, la integración del nearshoring o la revisión del T-MEC, no se van a aprovechar solos, requieren inversión privada activa en los sectores donde el Estado no llega o no llega suficientemente rápido. De igual manera, toda esa inversión requiere certidumbre jurídica, regulación predecible y condiciones financieras competitivas.

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Me parece que el debate entre factores externos e internos no tiene que ser una disyuntiva, puesto que ambos son reales y México necesita responder a los dos. Tal parece que el país no tiene un problema de oportunidades, sino de ejecución… y ese es el tipo de problema que sí tiene solución si todos los involucrados ponen manos a la obra.

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Nota del editor: Martín Pustilnick es Co-Founder y CEO de MUNDI , la compañía de servicios de financiamiento especializados en comercio internacional para todo tipo de exportadores mexicanos. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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Opinión Comercio exterior Revisión T-MEC 2026

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