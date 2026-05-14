¡Vamos, México! El impacto del “Tri” y el consumo del mexicano

No obstante, el reto para las empresas es entender que, si bien habrá más derrama, el Mundial genera una fuerte redistribución del gasto.

La incertidumbre del factor "Tri"

A pesar del optimismo, el impacto real en el consumo masivo es una incógnita. Con un formato inédito de 48 selecciones, la variable más volátil no es el turismo extranjero, sino el desempeño de la Selección Mexicana. El ánimo (y la cartera) del consumidor nacional está ligado emocionalmente al "Tri". Para los directores de marketing y cadenas de suministro, la pregunta es crítica: ¿Qué pasa con los inventarios de cerveza, botanas y mercancía oficial si México es eliminado en la primera semana, frente a la locura logística que implicaría que llegue a la Final en julio?

El valor de la esperanza

La hipótesis que planteo es contundente: la prolongada participación de México en el Mundial tiene un efecto multiplicador directo, casi simbiótico, y perfectamente cuantificable en el consumo masivo y el Producto Interno Bruto nacional. Para respaldar esto, no podemos depender de corazonadas. Con ayuda de la IA, utilicé datos históricos de consumo durante los mundiales de 2014, 2018 y 2022, cruzados con el tamaño actual del mercado mexicano y la inflación; y aplicando una simulación de Montecarlo con 10,000 iteraciones, proyecté los distintos escenarios. Cabe mencionar que el modelo utilizó, entre otras cosas, el sistema de calificación histórico de la FIFA ajustado por la “ventaja” de ser local, para asignar probabilidades de victoria en cada cruce.

La simulación arrojó a los habituales en la cima probabilística para ganar el torneo: Francia lidera como el gran favorito con un 16% de probabilidad de levantar la copa, seguido de cerca por Brasil con un 14%, y de España con un 11%.

Pero, ¿qué dictan los números para el “Tri”? Según la simulación, estas son las probabilidades de que México avance a cada etapa:

- Avanzar a Dieciseisavos: 82%

- Llegar a Octavos: 55%

- Cuartos de Final: 22%

- Semifinales: 9%

- Llegar a la Final: 3%

Ahora bien, pensemos en 3 grandes opciones o escenarios para la selección nacional:

Escenario 1: el trago amargo (eliminación temprana, 45% de probabilidad)

El ánimo decae, pero el consumo no muere; se vuelve "apático". Las marcas deben pivotar rápido hacia la narrativa del "buen fútbol" internacional para evitar el churn en servicios y el remate de inventarios.

Escenario 2: el estatus quo (Octavos de Final, 33% de probabilidad)

Es el escenario "base". Las ventas de consumo masivo (FMCG) crecen entre un 8% y 12%. Aquí, la clave es la distribución inteligente: se trata de tener el producto en el lugar correcto antes del juego.