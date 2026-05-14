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¡Vamos, México! El impacto del “Tri” y el consumo del mexicano

La prolongada participación de México en el Mundial tiene un efecto multiplicador directo, casi simbiótico, y perfectamente cuantificable en el consumo masivo y el Producto Interno Bruto nacional.
jue 14 mayo 2026 06:02 AM
México golea 4-0 a Islandia en partido de preparación rumbo al Mundial 2026
El éxito de la Selección Mexicana aceleraría la maquinaria económica del país. La industria no puede planear apostando solo al fracaso estadístico; requiere resiliencia corporativa, considera Juan Carlos Jouve. (CARL DE SOUZA/AFP)

Derrama asegurada

El Mundial de la FIFA 2026 es un motor económico sin precedentes. México, como coanfitrión con 13 partidos en sus 3 sedes (Estadio Banorte, Akron y BBVA), recibirá un impacto masivo. La Concanaco-Servytur estima una derrama superior a los 3,600 millones de dólares. Los hoteles estarán llenos, los vuelos saturados, los restaurantes a tope y el mundo entero tendrá los ojos puestos en nuestra región. Es el escenario soñado para cualquiera.

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No obstante, el reto para las empresas es entender que, si bien habrá más derrama, el Mundial genera una fuerte redistribución del gasto.

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La incertidumbre del factor "Tri"

A pesar del optimismo, el impacto real en el consumo masivo es una incógnita. Con un formato inédito de 48 selecciones, la variable más volátil no es el turismo extranjero, sino el desempeño de la Selección Mexicana. El ánimo (y la cartera) del consumidor nacional está ligado emocionalmente al "Tri". Para los directores de marketing y cadenas de suministro, la pregunta es crítica: ¿Qué pasa con los inventarios de cerveza, botanas y mercancía oficial si México es eliminado en la primera semana, frente a la locura logística que implicaría que llegue a la Final en julio?

El valor de la esperanza

La hipótesis que planteo es contundente: la prolongada participación de México en el Mundial tiene un efecto multiplicador directo, casi simbiótico, y perfectamente cuantificable en el consumo masivo y el Producto Interno Bruto nacional. Para respaldar esto, no podemos depender de corazonadas. Con ayuda de la IA, utilicé datos históricos de consumo durante los mundiales de 2014, 2018 y 2022, cruzados con el tamaño actual del mercado mexicano y la inflación; y aplicando una simulación de Montecarlo con 10,000 iteraciones, proyecté los distintos escenarios. Cabe mencionar que el modelo utilizó, entre otras cosas, el sistema de calificación histórico de la FIFA ajustado por la “ventaja” de ser local, para asignar probabilidades de victoria en cada cruce.

La simulación arrojó a los habituales en la cima probabilística para ganar el torneo: Francia lidera como el gran favorito con un 16% de probabilidad de levantar la copa, seguido de cerca por Brasil con un 14%, y de España con un 11%.

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Pero, ¿qué dictan los números para el “Tri”? Según la simulación, estas son las probabilidades de que México avance a cada etapa:

- Avanzar a Dieciseisavos: 82%
- Llegar a Octavos: 55%
- Cuartos de Final: 22%
- Semifinales: 9%
- Llegar a la Final: 3%

Ahora bien, pensemos en 3 grandes opciones o escenarios para la selección nacional:

Escenario 1: el trago amargo (eliminación temprana, 45% de probabilidad)

El ánimo decae, pero el consumo no muere; se vuelve "apático". Las marcas deben pivotar rápido hacia la narrativa del "buen fútbol" internacional para evitar el churn en servicios y el remate de inventarios.

Escenario 2: el estatus quo (Octavos de Final, 33% de probabilidad)

Es el escenario "base". Las ventas de consumo masivo (FMCG) crecen entre un 8% y 12%. Aquí, la clave es la distribución inteligente: se trata de tener el producto en el lugar correcto antes del juego.

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Escenario 3: la locura nacional (Cuartos de Final en adelante, 22% de probabilidad)

Crecimiento del PIB de hasta +0.42%. Existe una euforia que rompe las reglas: las ventas de FMCG pueden dispararse un 25%, desafiando incluso los límites de la logística nacional.

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Los Reyes del Juego

La marca ganadora será quien domine la omnicanalidad. Si bien las "tienditas de la esquina" representan más del 50% de las ventas, no será el único jugador. En 2026 el Quick Commerce (entregas en <15 min) será uno de los protagonistas para la reposición de medio tiempo. Aquí, la Inteligencia y Precisión en Ejecución es vital. Las marcas que utilicen herramientas de última generación para garantizar disponibilidad y visibilidad de sus productos en la góndola, serán las que capturen la demanda. La logística de última milla y la agilidad y efectividad del preventista separarán a los ganadores de los espectadores.

Reflexión Final

A partir de la simulación podemos concluir que el éxito de la Selección Mexicana aceleraría la maquinaria económica del país. La industria no puede planear apostando solo al fracaso estadístico; requiere resiliencia corporativa. Necesitamos planes elásticos que consideren los hábitos y costumbres de las distintas generaciones de consumidores. Como dijo un célebre futbolista: hay que "imaginar cosas fregonas". En los negocios, eso significa estar listos para que, gane quien gane, al consumidor no le falte nada para celebrar los goles del “Tri”.

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Nota del editor: Juan Carlos Jouve es Director Comercial para México y Centroamérica de Native Intelligence. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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