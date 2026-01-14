Año nuevo, retos nuevos para el sector del consumo en México

1. Revelaciones del censo 2025

Los resultados preliminares del Conteo de Población y Vivienda 2025 del Inegi son muy claros: México ha dejado de ser un país de jóvenes. El 15.2% de la población es ahora adulta mayor (60+), un segmento con necesidades de salud y bienestar que el retail tradicional y las marcas no han priorizado en años. Por ejemplo; los hogares “Nido vacío” representan ya el 12.8% de las viviendas, impulsando la demanda de productos más pequeños y de valor agregado. La aceleración del envejecimiento poblacional y la consolidación de nuevos polos urbanos fuera de las capitales tradicionales exigen un rediseño total de la estrategia comercial.

2. IEPS y el umbral de los 3 pesos

El 1 de enero de 2026 marcó el inicio de una nueva realidad impositiva. La cuota del IEPS para bebidas saborizadas se ajustó a un nivel de $3.08 por litro y se estima que este incremento afecta directamente a más del 82% del volumen total de la categoría en el país. Para empresas como Coca-Cola FEMSA y Arca, entre otras, el reto no es solo el traslado de precio, sino evitar la migración del consumidor hacia marcas de bajo costo o formatos de empaques de “valor" que castigan el margen operativo. Para la industria, la prioridad número uno es hacer frente a una caída estimada del 4.5% en volumen en el primer semestre de 2026.

3. El imperio del hard discount

Si alguien dudaba de la resiliencia del modelo de descuento, Tiendas 3B ha hablado. Al cierre de 2025, la cadena superó las 3,162 sucursales y, según reportes, su ambición no se detiene: el objetivo son 14,000 tiendas. El Hard Discount ya no es una opción de emergencia para el consumidor, es su primera elección. Su crecimiento del 38.3% anual está tomando cuota de mercado de otros formatos de forma rápida. Las marcas propias ya no son el "hermano pobre". Estas han evolucionado hacia la calidad. Hoy, el 35% de los hogares mexicanos confía en una marca propia no solo por su precio, sino por su desempeño, compitiendo cara a cara con las marcas líderes.

4. La megafusión Mars-Kellanova y el ajedrez de 2026

Tras recibir luz verde regulatoria en diciembre de 2025, la integración de Mars y Kellanova ha creado un titán del snacking con ingresos globales proyectados de 36,000 millones de dólares. En los pasillos de los supermercados, esto significa una consolidación de anaquel masiva. La categoría de dulces, cereales y botanas ahora se negocia bajo una sola bandera, obligando a los retailers a replantear sus estrategias de surtido. La megafusión de Mars-Kellanova es solo el inicio de un efecto dominó. Los analistas observan de cerca la venta de la división de helados de Unilever; asimismo, se rumora una reconfiguración en el portafolio de Nestlé para desprenderse de categorías de menor crecimiento para fondear su expansión en Health Science.

5. La resistencia de la inflación subyacente

A pesar de que la inflación general parece dar tregua, la inflación subyacente —aquella que excluye precios volátiles— se mantiene estancada en niveles cercanos al 4.3% anual, de acuerdo con Banxico. Para las marcas CPG, esto se traduce en costos operativos (salarios, servicios, rentas) que no bajan, manteniendo los márgenes bajo una presión constante. De cara al consumidor, aunque el gobierno ha renovado el PACIC para mantener la canasta básica en torno a los 910 pesos, la realidad en los anaqueles es distinta. El precio promedio de una canasta ampliada ha superado los 1,500 pesos. Esta brecha entre el precio "oficial" y el precio "de mercado" está redefiniendo la lealtad de marca; el consumidor está "saltando" entre establecimientos buscando el mejor deal por producto, no por ticket total.

6. Retail media: el nuevo top line del negocio

El retail ya no solo vende productos, vende audiencias. En 2026, los Retail Media Networks (RMN) se han consolidado como una fuente de ingresos crítica. Cadenas como Walmart y Soriana han transformado sus plataformas digitales y tiendas físicas en espacios publicitarios de alta precisión. Según informes de la industria, la inversión en Retail Media en México se triplicará para finales de este año, convirtiéndose en un componente esencial del top line financiero de los retailers. La vieja visión del Trade Marketing como un centro de costos ha muerto. Hoy, la colaboración entre marcas y retailers es un modelo de "profit sharing".