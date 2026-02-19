Proximidad, valor y futbol, las 3 claves para capturar el gasto del consumidor

Salarios, inflación y el "efecto bolsillo"

Para entender el 2026, debemos analizar el ingreso disponible. El incremento al salario mínimo general del 13%, que lo situó en 315.04 pesos diarios (y 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte), ha inyectado un dinamismo crítico a la base de la pirámide. De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y reportes de Kantar, este ajuste beneficia directamente a unos 8.5 millones de trabajadores formales, pero su efecto multiplicador impacta a cerca de 23.6 millones de personas en total.

Este mayor flujo de efectivo coincide con una inflación subyacente que parece estabilizarse en un rango del 3.8% al 4.3%. Si bien el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) arrancó el año con un ligero repunte debido a ajustes en el IEPS, el poder adquisitivo real de los niveles socioeconómicos (NSE) medio-bajo y bajo —que hoy aportan el 71% del crecimiento del consumo en México— se mantiene positivo. Como consecuencia, la ANTAD proyecta para este 2026 un crecimiento nominal en ventas totales del 6.3%, cifra que supera con creces el desempeño de los dos años anteriores.

El nuevo ADN del shopper mexicano

El consumidor mexicano de 2026 es, por definición, un optimizador experto. No solo busca el precio más bajo, sino el mayor beneficio por cada gramo o mililitro comprado. Las tendencias detectadas por firmas como NIQ y Euromonitor revelan tres pilares fundamentales:

Bienestar consciente (Sugar Free & Funcionales): El endurecimiento de las regulaciones y el aumento al IEPS han acelerado la reformulación de productos. El shopper ya no solo evita el azúcar por el sello de advertencia, sino que busca activamente "funcionalidad". Productos con probióticos, adaptógenos y aquellos etiquetados como clean label (sin conservadores artificiales) han pasado de ser nichos de lujo a opciones reales para el grueso del mercado.

Eficiencia "On the Go" y multiuso: Con el regreso total a la presencialidad y la saturación de las zonas urbanas, los formatos de consumo individual y listos para comer (Ready-to-Eat) han crecido un 12% en penetración. Al mismo tiempo, en productos de cuidado del hogar, el consumidor prefiere soluciones multiuso que optimicen tanto el presupuesto como el espacio.