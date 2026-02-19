Publicidad

Opinión

Proximidad, valor y futbol, las 3 claves para capturar el gasto del consumidor

El consumidor mexicano de 2026 es, por definición, un optimizador experto. No solo busca el precio más bajo, sino el mayor beneficio por cada gramo o mililitro comprado.
jue 19 febrero 2026 06:00 AM
FBL-WC-2025-FOOD-FEATURE
Si hay un evento que define las expectativas de 2026 es, sin duda, la Copa Mundial de la FIFA. Con México como coanfitrión, la derrama económica estimada por la Concanaco-Servytur asciende a más de 65,000 millones de pesos, señala Juan Carlos Jouve. (Foto: Alfredo Estrella/AFP.)

Tras un 2025 que cerró con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 0.7% —el más bajo desde la pandemia de 2020—, el sector de consumo masivo se enfrenta hoy a un año de reconfiguración estratégica. Según las estimaciones más recientes del Banco de México, se espera que el PIB nacional repunte hacia un intervalo de entre 1.0% y 2.6%, con una media de 1.8%.

Este optimismo moderado no es gratuito; se apoya en una combinación de factores estructurales, como los ajustes salariales y una inflación controlada, junto a catalizadores emocionales, como la Copa Mundial 2026. Sin embargo, el reto para el sector no es solo vender más, sino entender a un consumidor cuya psicología de gasto ha mutado hacia una búsqueda obsesiva de valor, salud y conveniencia.

Salarios, inflación y el "efecto bolsillo"

Para entender el 2026, debemos analizar el ingreso disponible. El incremento al salario mínimo general del 13%, que lo situó en 315.04 pesos diarios (y 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte), ha inyectado un dinamismo crítico a la base de la pirámide. De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y reportes de Kantar, este ajuste beneficia directamente a unos 8.5 millones de trabajadores formales, pero su efecto multiplicador impacta a cerca de 23.6 millones de personas en total.

Este mayor flujo de efectivo coincide con una inflación subyacente que parece estabilizarse en un rango del 3.8% al 4.3%. Si bien el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) arrancó el año con un ligero repunte debido a ajustes en el IEPS, el poder adquisitivo real de los niveles socioeconómicos (NSE) medio-bajo y bajo —que hoy aportan el 71% del crecimiento del consumo en México— se mantiene positivo. Como consecuencia, la ANTAD proyecta para este 2026 un crecimiento nominal en ventas totales del 6.3%, cifra que supera con creces el desempeño de los dos años anteriores.

El nuevo ADN del shopper mexicano

El consumidor mexicano de 2026 es, por definición, un optimizador experto. No solo busca el precio más bajo, sino el mayor beneficio por cada gramo o mililitro comprado. Las tendencias detectadas por firmas como NIQ y Euromonitor revelan tres pilares fundamentales:

Bienestar consciente (Sugar Free & Funcionales): El endurecimiento de las regulaciones y el aumento al IEPS han acelerado la reformulación de productos. El shopper ya no solo evita el azúcar por el sello de advertencia, sino que busca activamente "funcionalidad". Productos con probióticos, adaptógenos y aquellos etiquetados como clean label (sin conservadores artificiales) han pasado de ser nichos de lujo a opciones reales para el grueso del mercado.

Eficiencia "On the Go" y multiuso: Con el regreso total a la presencialidad y la saturación de las zonas urbanas, los formatos de consumo individual y listos para comer (Ready-to-Eat) han crecido un 12% en penetración. Al mismo tiempo, en productos de cuidado del hogar, el consumidor prefiere soluciones multiuso que optimicen tanto el presupuesto como el espacio.

Austeridad inteligente: El crecimiento de las Marcas Propias (Private Labels) es imparable. Según reportes de la BMV de cadenas como Walmart de México y Centroamérica y Chedraui, sus marcas exclusivas ya representan, en algunas categorías de despensa básica, más del 20% de su mix de ventas.

El factor Mundial: 45 días de euforia y gasto incremental

Si hay un evento que define las expectativas de 2026 es, sin duda, la Copa Mundial de la FIFA. Con México como coanfitrión, la derrama económica estimada por la Concanaco-Servytur asciende a más de 65,000 millones de pesos, aunque algunos analistas sugieren que el impacto transversal podría ser significativamente mayor.

Para la industria CPG, el Mundial no es solo un evento deportivo; es una "temporada navideña adelantada". Se espera un repunte del 30% en categorías como cerveza, botanas, refrescos y carnes frías durante junio y julio. Empresas como Arca Continental, Coca-Cola Femsa y Bimbo ya han ajustado sus cadenas de suministro para enfrentar picos de demanda que, según Kantar, ocurrirán mayoritariamente dentro del hogar debido a las reuniones sociales.

El triunfo de la proximidad

Tras analizar los datos de expansión e inversión, la respuesta es contundente: el Canal de Proximidad (Conveniencia y Hard Discount) en sinergia con el E-commerce. Formatos como OXXO, tiendas de descuento como Tiendas 3B y Neto, y el Tradicional serán los grandes ganadores debido a tres factores:

1. Capilaridad: El consumidor prefiere realizar compras de reposición frecuentes cerca de su hogar o trabajo para gestionar mejor su flujo de efectivo diario.

2. Ocasiones de consumo: El Mundial favorece la compra de impulso y de último minuto, terreno donde la tienda de conveniencia es líder.

3. Inversión en aperturas: Se proyecta la apertura de más de 3,000 unidades retail en el país durante 2026, con un enfoque masivo en formatos pequeños de alta rotación.

El camino hacia el crecimiento

Según opiniones de expertos, incluyendo la de Native Intelligence, el 2026 no será un año de crecimiento "automático". No obstante, las empresas que logren alinear su oferta con la salud funcional, la conveniencia y la agilidad digital serán las que capturen la mayor parte de la derrama económica disponible. El retail mexicano está demostrando que, incluso en un entorno de PIB moderado e incertidumbre, el consumo —potenciado por las temporalidades y un salario mínimo robusto— cuenta con las condiciones para fortalecer el mercado interno y crecer a un ritmo superior al actual.

_____

Nota del editor: Juan Carlos Jouve es Director Comercial para México y Centroamérica de Native Intelligence. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

