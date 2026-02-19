Proximidad, valor y futbol, las 3 claves para capturar el gasto del consumidor

Austeridad inteligente: El crecimiento de las Marcas Propias (Private Labels) es imparable. Según reportes de la BMV de cadenas como Walmart de México y Centroamérica y Chedraui, sus marcas exclusivas ya representan, en algunas categorías de despensa básica, más del 20% de su mix de ventas.
El factor Mundial: 45 días de euforia y gasto incremental
Si hay un evento que define las expectativas de 2026 es, sin duda, la Copa Mundial de la FIFA. Con México como coanfitrión, la derrama económica estimada por la Concanaco-Servytur asciende a más de 65,000 millones de pesos, aunque algunos analistas sugieren que el impacto transversal podría ser significativamente mayor.
Para la industria CPG, el Mundial no es solo un evento deportivo; es una "temporada navideña adelantada". Se espera un repunte del 30% en categorías como cerveza, botanas, refrescos y carnes frías durante junio y julio. Empresas como Arca Continental, Coca-Cola Femsa y Bimbo ya han ajustado sus cadenas de suministro para enfrentar picos de demanda que, según Kantar, ocurrirán mayoritariamente dentro del hogar debido a las reuniones sociales.
El triunfo de la proximidad
Tras analizar los datos de expansión e inversión, la respuesta es contundente: el Canal de Proximidad (Conveniencia y Hard Discount) en sinergia con el E-commerce. Formatos como OXXO, tiendas de descuento como Tiendas 3B y Neto, y el Tradicional serán los grandes ganadores debido a tres factores:
1. Capilaridad: El consumidor prefiere realizar compras de reposición frecuentes cerca de su hogar o trabajo para gestionar mejor su flujo de efectivo diario.
2. Ocasiones de consumo: El Mundial favorece la compra de impulso y de último minuto, terreno donde la tienda de conveniencia es líder.
3. Inversión en aperturas: Se proyecta la apertura de más de 3,000 unidades retail en el país durante 2026, con un enfoque masivo en formatos pequeños de alta rotación.
El camino hacia el crecimiento
Según opiniones de expertos, incluyendo la de Native Intelligence, el 2026 no será un año de crecimiento "automático". No obstante, las empresas que logren alinear su oferta con la salud funcional, la conveniencia y la agilidad digital serán las que capturen la mayor parte de la derrama económica disponible. El retail mexicano está demostrando que, incluso en un entorno de PIB moderado e incertidumbre, el consumo —potenciado por las temporalidades y un salario mínimo robusto— cuenta con las condiciones para fortalecer el mercado interno y crecer a un ritmo superior al actual.
_____
Nota del editor: Juan Carlos Jouve es Director Comercial para México y Centroamérica de Native Intelligence. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
