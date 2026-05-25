Primeros seis meses de un Consejero Independiente: se construye la autoridad o se pierde influencia

Sin embargo, al finalizar la reunión, uno de los consejeros más experimentados comentó en voz baja: “Todavía no entiende cómo funciona este Consejo”.

La observación no era una crítica a su capacidad. Era algo más profundo. En los Consejos de Administración, los primeros meses no determinan solamente si un nuevo consejero comprende el negocio. Determinan si logra construir la legitimidad y la autoridad necesarias para influir en las decisiones del órgano de gobierno.

Y esa autoridad rara vez se obtiene hablando más que los demás.

Este artículo cierra una serie de tres entregas sobre el rol del consejero. En la primera examinamos por qué no todos los ejecutivos están realmente preparados para ocupar un asiento. En la segunda, por qué la entrevista para un Consejo también es un ejercicio de evaluación inversa. Esta tercera entrega aborda el momento en el que todo se pone a prueba: los primeros seis meses en el cargo.

El error más común del nuevo consejero

Muchos ejecutivos llegan a un Consejo después de una carrera marcada por la toma de decisiones rápidas y la presión por generar resultados trimestrales. Ese contexto moldea un reflejo comprensible: demostrar valor desde el primer momento.

Sin embargo, en un Consejo esa lógica puede jugar en contra. El nuevo consejero que intenta aportar soluciones demasiado pronto corre el riesgo de intervenir antes de comprender plenamente la dinámica del Consejo, las relaciones entre sus miembros y la historia que subyace a las decisiones que se discuten. En el gobierno corporativo, la influencia no es jerárquica; es reputacional. Y la reputación dentro de un Consejo se construye lentamente.

Leer las dinámicas invisibles

Los Consejos operan bajo reglas formales —estatutos, mandatos (charter), comités, calendarios—, pero también bajo dinámicas informales que rara vez figuran en los documentos. Existen jerarquías implícitas, equilibrios entre consejeros independientes y accionistas, relaciones de confianza construidas a lo largo de años y silencios estratégicos que reflejan tensiones no resueltas.

Un nuevo consejero que desconoce estas dinámicas puede interpretar erróneamente lo que ocurre en la sala. Un silencio puede parecer falta de criterio cuando es prudencia. Una intervención breve puede reflejar un profundo desacuerdo. Una discusión aparentemente trivial puede estar conectada con decisiones tomadas mucho antes. Aprender a leer esas dinámicas invisibles es una de las tareas más importantes durante los primeros meses.