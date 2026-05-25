Primeros seis meses de un Consejero Independiente: se construye la autoridad o se pierde influencia

El onboarding que muchos Consejos olvidan
En teoría, un nuevo consejero debería recibir un proceso de onboarding que le permita comprender el negocio, la estrategia, los riesgos clave y la dinámica del propio Consejo. En la práctica, el onboarding suele limitarse a un paquete de documentos o a una breve reunión con el Director General.
Cuando esto sucede, el consejero se enfrenta a una decisión reveladora: aceptar esa informalidad o provocar deliberadamente su propio proceso de aprendizaje. Solicitar reuniones con miembros del equipo ejecutivo, conocer el negocio en terreno, dedicar tiempo a entender la dinámica real del Consejo. No se trata solo de aprender más rápido. Se trata de construir la base de credibilidad desde la cual podrá desempeñar su rol fiduciario.
Y aquí una señal que no debe ignorarse: si el presidente del Consejo o el CEO se niegan a facilitar reuniones individuales con miembros clave del C-Suite durante el primer mes, eso no es solo un onboarding deficiente. Es una bandera roja sobre la transparencia real del Consejo.
El arte de diferir bien ejercido
Uno de los principios fundamentales del gobierno corporativo es la existencia de un criterio independiente en el Consejo. Pero la independencia no implica una confrontación permanente. El diferir ineficazmente —intervenir con demasiada frecuencia, cuestionar cada decisión, adoptar una postura excesivamente crítica— tiende a deteriorar rápidamente la credibilidad de un consejero recién incorporado. El efecto es paradójico: quien busca demostrar independencia termina aislado.
Diferir de manera efectiva requiere algo más complejo: comprender el contexto, elegir cuidadosamente los momentos para intervenir y formular preguntas que eleven la calidad de la discusión sin convertirla en una confrontación personal.
En la práctica, esto se traduce en tres disciplinas concretas:
1. Primera: priorizar las batallas. Un consejero nuevo que objeta los temas en una sesión pierde impacto para todos; quien elige uno con fundamento gana credibilidad para los siguientes.
2. Segunda: formular preguntas en lugar de afirmaciones. “¿Hemos considerado qué pasa si este supuesto no se cumple?” abre un espacio de reflexión; un comentario como “Este supuesto está mal” cierra el diálogo.
3. Tercera: construir sobre las intervenciones de otros. Vincular tu observación con lo que otro consejero ya dijo no solo refuerza el argumento — sino que también construye alianzas.
Pero existe el riesgo opuesto, y es igual de peligroso: el consejero que calla tanto que se vuelve invisible, o que pospone sus preguntas hasta que la decisión ya está tomada. Callar por prudencia no es lo mismo que callar por temor a equivocarse. En ciertos temas críticos —riesgos legales, conflictos de interés flagrantes, desviaciones estratégicas graves— el consejero debe intervenir temprano, incluso si aún no conoce todas las dinámicas informales.
Los consejeros más influyentes no son los que hablan más. Son los que saben cuándo intervenir… y cuándo observar.