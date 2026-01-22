Cuando el valor de la empresa se destruye en silencio

El desenlace es conocido.

El colapso de Theranos no fue consecuencia de una mala idea de negocio, ni de la ausencia de talento o de capital. Fue el resultado de algo más profundo y, al mismo tiempo, más incómodo: un sistema organizacional en el que el liderazgo, la cultura organizacional y el gobierno corporativo dejaron de dialogar entre sí. La estrategia avanzó; la coherencia, no.

Este patrón no es una anomalía extrema. Es una versión amplificada de una realidad que hoy se repite —con distintas escalas— en organizaciones de todos los tamaños y sectores.

Cuando la estrategia no alcanza

En múltiples Consejos y comités ejecutivos, se sigue asumiendo que una buena estrategia, acompañada de estructuras formales de gobierno y de líderes técnicamente competentes, garantiza la creación de valor. La evidencia reciente demuestra lo contrario.

Hoy observamos organizaciones con planes estratégicos sofisticados, sistemas de control robustos y equipos directivos con trayectorias impecables que, aun así, enfrentan crisis reputacionales, deterioro cultural, rotación crítica de talento o decisiones que erosionan el valor de forma progresiva.

El problema no suele ser técnico. Es sistémico.

El error más frecuente consiste en gestionar la cultura organizacional, el liderazgo y el gobierno corporativo como dominios separados, asignados a funciones distintas y evaluados con métricas inconexas. Recursos Humanos “gestiona” la cultura. El Consejo “supervisa” la estrategia y el cumplimiento. El liderazgo se aborda a través de programas individuales de desarrollo.

En la práctica, el valor no se crea —ni se destruye— en silos.