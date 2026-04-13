¿Cuál es la entrevista más importante para un Consejo de Administración?

En la conversación sobre cómo llegar a un Consejo suele asumirse que el candidato está siendo evaluado. La realidad es más compleja. La entrevista no es solo un proceso de selección. También es un ejercicio de evaluación inversa: un momento para leer señales que permitan responder a una pregunta mucho más relevante que “¿seré elegido?”:

¿Qué tipo de Consejo estoy a punto de legitimar con mi nombre?

Este artículo es el segundo de una serie de tres que examina el rol del consejero desde una perspectiva más realista. Si en el primero abordamos por qué no todos los ejecutivos están preparados para ocupar un asiento, este se centra en un momento decisivo: la conversación previa a la designación. Porque aceptar un asiento sin comprender la dinámica del Consejo puede convertirse en un error difícil de revertir.

La entrevista no es una entrevista ejecutiva

Quien llega esperando un proceso similar al de una posición ejecutiva comete un error de enfoque. El Consejo no busca a alguien que ejecute, sino a alguien que gobierne, supervise y ejerza un criterio independiente. Las conversaciones deberían girar en torno a la creación de valor, la estrategia, la sucesión y el riesgo. Pero más importante que las preguntas explícitas es lo que ocurre alrededor de ellas: el tono, la dinámica entre los entrevistadores y los temas que nadie menciona.

Lo que la dinámica revela

En muchos procesos, el candidato conversa con el presidente del Consejo, el CEO y algunos consejeros clave. Cada interacción ofrece pistas. Cuando el presidente domina la conversación y los demás apenas intervienen, puede tratarse de liderazgo claro —o de un Consejo dependiente de una sola figura. Cuando el CEO responde a todas las preguntas estratégicas sin que ningún consejero intervenga, puede ser confianza —o una frontera difusa entre gobernar y operar.

La entrevista no solo evalúa al candidato. También deja ver el grado de equilibrio —o desequilibrio— en la sala de gobierno.