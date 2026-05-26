El riesgo de no ver más allá de un título colgado en la pared

Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalan que una persona con estudios universitarios puede percibir ingresos hasta 85% superiores a quienes únicamente concluyeron el nivel medio superior. Pero en mi posición, reducir esta conversación únicamente al salario simplificaría el papel que juega la universidad en la construcción de una sociedad más competitiva y con mayores oportunidades.

El verdadero valor de la educación superior va más allá de un diploma colgado en la pared; su valor está en la capacidad de formar criterio, pensamiento crítico, habilidades de análisis y una comprensión más amplia del entorno económico, social y tecnológico. En un mercado laboral donde las herramientas cambian cada año, esas capacidades de adaptación son las que terminan marcando la diferencia entre perfiles reemplazables y perfiles estratégicos.

Sin embargo, también sería ingenuo pensar que los modelos universitarios pueden mantenerse estáticos frente a la velocidad de la economía digital. Las certificaciones profesionales están cambiando la conversación educativa porque las empresas van más allá de la teoría, buscan evidencia tangible de habilidades específicas.

Durante años, las certificaciones fueron vistas como herramientas complementarias reservadas para especialistas en tecnología o perfiles técnicos. Hoy funcionan como un lenguaje común entre universidades, empleadores y estudiantes. Una certificación en análisis de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad o gestión de proyectos puede acelerar la empleabilidad incluso antes de terminar una carrera.

La lógica detrás de este fenómeno es clara: las compañías necesitan reducir tiempos de capacitación y validar capacidades de manera inmediata. Para los reclutadores, una certificación emitida por actores globales representa una señal concreta de que el candidato domina herramientas actualizadas y aplicables desde el primer día.

Diversos estudios de plataformas laborales señalan que los perfiles con habilidades certificadas reciben más atención por parte de reclutadores y tienen mayores posibilidades de avanzar en procesos de selección. Sin duda, en un entorno de alta competencia, las credenciales verificables comienzan a funcionar como diferenciadores reales.