Trabajar con IA exige algo más que saber usarla

La IA no solo incrementa la eficiencia en la ejecución de tareas, sino que también transforma la forma en que aprendemos y tomamos decisiones. Al ofrecer análisis, textos o argumentos en cuestión de segundos, sustituye dinámicas que anteriormente requerían un mayor esfuerzo. En este contexto, el principal riesgo como profesionistas no es usar IA en nuestros empleos, sino dejar de involucrarnos mentalmente y aceptar respuestas sin cuestionarlas.

Las empresas se están comenzando a dar cuenta de que cada vez es más fácil entregar resultados rápidos, pero más difícil encontrar talento capaz de cuestionarse así mismo. Si la tecnología resuelve el “qué” y el “cómo”, el valor humano se debe mover hacia el criterio, es decir, la capacidad de entender contextos, priorizar y asumir decisiones.

En los procesos de reclutamiento, los especialistas dicen buscar habilidades “soft”, que yo más bien las llamaría “humanas”, como la inteligencia emocional o la comunicación efectiva, pero siguen evaluando con esquemas del pasado. Por otra parte, muchos profesionistas se enfocan en aprender herramientas, sin fortalecer la capacidad de adaptarse, aprender de forma continua y reaccionar ante la incertidumbre. El reto es identificar lo que una persona puede aportar a una empresa, considerando que la tecnología ya hace gran parte del trabajo.