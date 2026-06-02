El 'efecto Miranda': lecciones de gobernanza para el imperio familiar

En esta entrega, la mítica Miranda Priestly no lidia contra una asistente poco eficiente o una aspirante a su posición; lucha contra la junta directiva de Elias-Clark, una entidad que personifica el dilema de muchas organizaciones actuales: la transición del "legado del fundador" a la "eficiencia del heredero". Para los tomadores de decisión en México, donde las empresas familiares representan cerca del 90% de las unidades de negocio de acuerdo con el INEGI, la trama es un espejo incómodo pero revelador.

1. El sacrificio del legado: de la pasión del fundador a la hoja de cálculo del heredero

Miranda Priestly es la representación del liderazgo autocrático basado en la excelencia técnica; sin embargo, la película nos muestra que, en una estructura familiar bajo presión financiera, el talento individual es prescindible si no se alinea con la nueva tesis de inversión. Al respecto, el heredero de Elias-Clark ya no busca la trascendencia cultural de la revista de moda y estilo, busca liquidez. Y de ahí los grandes cambios que efectuó.

Esto pone de relieve que la relevancia del pasado no garantiza la supervivencia del futuro. Cuando una empresa familiar deja de ser gestionada por la pasión del fundador y pasa a manos de una generación que solo ve hojas de cálculo, el valor intangible suele ser el primero en sacrificarse en el flujo de caja.

2. La red de alianzas: del organigrama a la lealtad

Uno de los puntos más agudos de esta secuela es la obligada tregua entre Priestly y Andy. En el mundo real, esto subraya la importancia del capital relacional. Cuando la estructura familiar de una empresa se vuelve tóxica o miope, los ejecutivos deben tejer redes externas de apoyo. La capacidad de Miranda para pedir ayuda a quien fuera su subordinada nos habla de una humildad estratégica que pocos líderes poseen. En tiempos de disrupción digital, la jerarquía importa menos que la agilidad para formar coaliciones.

3. La gobernanza como salvavidas

¿Por qué Elias-Clark está en crisis? Por una gobernanza débil. El conflicto central surge porque las decisiones emocionales de la familia propietaria interfieren con la operación profesional. Este es el gran "talón de Aquiles" de dichas empresas: la falta de un protocolo familiar claro que separe la cena de Navidad de la estrategia de mercado.