De controles de papel a controles vivos: estrategias para salvaguardar su legado empresarial

Y es que estas últimas empresas a menudo no invierten proactivamente en la prevención, porque no se consideran a sí mismas como un objetivo atractivo, lo que aún no saben es que son el blanco perfecto para sufrir toda clase de fraude…a menudo este tipo de empresas son las que vienen a tocar la puerta con desesperación para tratar de salvar lo poco que aún les queda. Y para ese momento, el daño económico, reputacional, legal e incluso estructural suele ser irreversible.

Lo más doloroso es que se percatan que todo se pudo haber evitado robusteciendo aquello que siempre desestimaron por parecer “burocrático”. Los ejemplos sobran, en prácticamente todas las industrias y con gran cobertura mediática. Y aunque la prevención del fraude debe diseñarse a la medida de cada organización, sí existen ejes rectores que marcan la diferencia entre proteger el patrimonio o perderlo todo:

1. Nunca obviar procesos de 'due diligence de integridad'

Especialmente en las relaciones con terceros. Un due diligence bien hecho previene fraudes, daños reputacionales, congelamiento de cuentas y, en escenarios más graves, la inclusión en listas restrictivas o de sanciones. La lección es sencilla: las compañías diligentes mitigan riesgos y toman mejores decisiones.

2. Controles vivos: no burocracia

Un control que sólo existe en un manual no es un control: es papel. La administración debe diseñarlos como herramientas vivas, que se monitorean, se actualizan al ritmo del negocio y se respetan en todos los niveles de la organización. La auditoría interna, por su parte, tiene la responsabilidad de verificar que esos controles efectivamente funcionen en la operación, no sólo en la documentación. Aquí es donde se gana o se pierde la batalla contra el fraude.

3. IA y ciberseguridad: el nuevo frente de riesgo

La inteligencia artificial es hoy tanto una herramienta de defensa como un vector de ataque. Por un lado, el uso de modelos de lenguaje (LLM) públicos por parte de los colaboradores puede provocar fugas de información confidencial sin que nadie lo note. Por el otro, los ataques de ingeniería social potenciados con IA como son: correos, audios y videos suplantando identidades, son cada vez más difíciles de distinguir. Ambos frentes ya forman parte de la agenda del consejo y la alta dirección, y exigen controles tan dinámicos como las amenazas mismas.