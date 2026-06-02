El espejismo automotriz de México

México entra a 2026 con un sector automotriz que rompe récords, pero también con una vulnerabilidad estructural que se agudiza ante la revisión del T‑MEC. Entre enero y abril se vendieron 500,512 vehículos ligeros, 4.8% más que un año antes, el mejor primer cuatrimestre registrado en el país. El mercado electrificado también avanzó con fuerza. Sin embargo, detrás de ese dinamismo persiste una realidad: la economía mexicana sigue anclada al desempeño del sector automotriz estadounidense. Cualquier cambio en aranceles, reglas de origen o políticas industriales en Washington repercute de forma inmediata en México. A ello se suma una asimetría energética: Estados Unidos es un actor más fuerte en petróleo y gas, mientras México depende crecientemente de su vecino para sostener costos competitivos en la manufactura. México registró 500,512 ventas entre enero y abril de 2026, con un alza de 4.8%.

El mercado interno muestra dinamismo, pero la estructura productiva sigue orientada al exterior. México produce para exportar, no para abastecer su propio mercado. En vehículos eléctricos ocurre lo mismo: aunque varias armadoras fabrican modelos en el país, la mayor parte de esa producción se integra a la cadena regional y termina fuera del mercado nacional. El resultado es una paradoja: México ensambla, pero sigue consumiendo buena parte de la innovación importada.

La interdependencia con Estados Unidos es profunda. Cerca de cuatro de cada cinco vehículos exportados desde México se dirigen a ese mercado, y la cadena de suministro está tan integrada que muchas autopartes cruzan varias veces la frontera antes del ensamblaje final. Esta relación beneficia a ambos países, pero también confirma que ya no operan como dos industrias separadas, sino como un solo sistema productivo distribuido en dos territorios. Por eso, cualquier ajuste comercial o regulatorio en Estados Unidos repercute directamente sobre la producción, el empleo y la inversión en México.

El costo estratégico de esta integración es alto. El sector automotriz sostiene una parte esencial del PIB manufacturero, del empleo industrial y de la captación de inversión extranjera. También es una de las principales fuentes de divisas del país. Esa concentración vuelve a la economía mexicana especialmente vulnerable a decisiones políticas, arancelarias o regulatorias tomadas fuera de su territorio. La revisión del T‑MEC será, en ese sentido, una prueba crítica para medir cuánto margen real de maniobra conserva México dentro de la cadena de valor de Norteamérica.

La vulnerabilidad ya no es hipotética. Los aranceles aplicados por Estados Unidos a vehículos y autopartes en 2025 golpearon la competitividad regional y obligaron a varias empresas a reconsiderar inversiones y operaciones en México. Las exportaciones mexicanas del sector cayeron 2.7% en 2025, en un contexto de menor certidumbre y ajuste de planes industriales. Más allá de casos específicos, el mensaje es claro: cuando cambia la política comercial estadounidense, la industria instalada en México resiente el impacto casi de inmediato. [Estados Unidos]() impuso aranceles de 25% y las exportaciones mexicanas del sector cayeron 2.7% en 2025.

A esta fragilidad comercial se suma una dependencia energética igual de delicada. México enfrenta una caída en su producción de hidrocarburos y depende en más de 70% del gas natural importado desde Estados Unidos, un insumo clave para la generación eléctrica y la actividad industrial. Esa relación abarata costos en el corto plazo, pero también deja a la manufactura mexicana expuesta a la disponibilidad, precios y decisiones regulatorias del vecino del norte. La industria automotriz, intensiva en energía, opera así sobre una base que no controla.

La combinación de dependencia automotriz y energética coloca a México en una posición frágil. Si Estados Unidos endurece su política industrial, modifica incentivos o enfrenta una disrupción logística o energética, México absorbe buena parte del costo. La economía nacional descansa sobre un pilar que no controla plenamente.

El avance de las marcas chinas agrega una capa adicional de complejidad. Su crecimiento en México ha presionado precios y acelerado la competencia, especialmente en vehículos eléctricos. Pero esa presencia también genera tensiones con Estados Unidos, que ve con recelo una mayor participación china en la región. México queda así atrapado entre la necesidad de diversificar su mercado y la presión de no incomodar a su principal socio comercial. Las marcas chinas ya rondan 11% del mercado mexicano, impulsadas por una competencia más agresiva.

El mercado interno mexicano da señales de fortaleza, pero no podría compensar una caída significativa de las exportaciones. El consumidor sigue privilegiando vehículos accesibles, mientras que el crecimiento del segmento eléctrico depende de importaciones, incentivos locales e infraestructura de carga todavía insuficiente. El desarrollo del mercado nacional es real, pero aún no tiene el tamaño ni la profundidad necesarios para sustituir el peso del frente externo.