Mercado automotriz. Estados Unidos mete freno y México acelera

La industria automotriz, por su nivel de integración y sensibilidad al crédito, suele anticipar los cambios de ciclo económico. Cuando el consumidor estadounidense empieza a frenar la compra de autos, uno de los bienes duraderos más relevantes, lo que se está ajustando no es solo la demanda, sino la expectativa completa sobre crecimiento, ingreso disponible y estabilidad futura.

Y México, por ahora, parece moverse en sentido contrario. Más de 381,000 vehículos ligeros vendidos en el primer trimestre de 2026, superando incluso el récord previo de 2017. Creo que no es un rebote inercial ni un efecto estadístico. Es un mercado que ha encontrado tracción en un entorno que, en teoría, no era el más propicio con tasas aún elevadas, presiones inflacionarias recientes y un escenario global incierto.

Pero reducir este comportamiento únicamente a la “confianza del consumidor” sería una lectura superficial. Lo que estamos viendo responde a la combinación de una oferta más agresiva (particularmente de marcas chinas) que ha ampliado el acceso a segmentos antes restringidos; una demanda contenida durante años que finalmente se está liberando, y un sistema de financiamiento que ha permitido sostener el consumo incluso bajo condiciones restrictivas.

Del otro lado de la frontera, la historia es distinta. La caída en ventas de jugadores relevantes como Ford no es un hecho aislado. Es una señal adelantada de enfriamiento. Cuando el consumidor estadounidense ajusta decisiones de compra en bienes duraderos, la certidumbre se está erosionando. La historia lo demuestra.

Y aquí entra un factor que, desde mi punto de vista, no puede minimizarse: el componente político. El endurecimiento del discurso comercial, particularmente en el contexto electoral estadounidense, ha re-introducido la lógica de los aranceles como herramienta de presión. El llamado “efecto Trump” no es retórico. Tiene implicaciones inmediatas en las expectativas de inversión, en la configuración de las cadenas de suministro y en la toma de decisiones corporativas.

La industria automotriz es especialmente vulnerable a estas distorsiones por su alto nivel de integración regional. Cualquier fricción comercial altera costos, tiempos y estrategias.