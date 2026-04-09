El mercado automotriz está enviando dos señales que parecen contradictorias, pero no lo son. Mientras en México las ventas rompen récords en el arranque del año, en Estados Unidos comienzan a desacelerarse, arrastradas por un consumidor más cauteloso y un entorno político que vuelve a tensar las reglas del comercio global. No es una anomalía. Es una advertencia.
Mercado automotriz. Estados Unidos mete freno y México acelera
La industria automotriz, por su nivel de integración y sensibilidad al crédito, suele anticipar los cambios de ciclo económico. Cuando el consumidor estadounidense empieza a frenar la compra de autos, uno de los bienes duraderos más relevantes, lo que se está ajustando no es solo la demanda, sino la expectativa completa sobre crecimiento, ingreso disponible y estabilidad futura.
Y México, por ahora, parece moverse en sentido contrario. Más de 381,000 vehículos ligeros vendidos en el primer trimestre de 2026, superando incluso el récord previo de 2017. Creo que no es un rebote inercial ni un efecto estadístico. Es un mercado que ha encontrado tracción en un entorno que, en teoría, no era el más propicio con tasas aún elevadas, presiones inflacionarias recientes y un escenario global incierto.
Pero reducir este comportamiento únicamente a la “confianza del consumidor” sería una lectura superficial. Lo que estamos viendo responde a la combinación de una oferta más agresiva (particularmente de marcas chinas) que ha ampliado el acceso a segmentos antes restringidos; una demanda contenida durante años que finalmente se está liberando, y un sistema de financiamiento que ha permitido sostener el consumo incluso bajo condiciones restrictivas.
Del otro lado de la frontera, la historia es distinta. La caída en ventas de jugadores relevantes como Ford no es un hecho aislado. Es una señal adelantada de enfriamiento. Cuando el consumidor estadounidense ajusta decisiones de compra en bienes duraderos, la certidumbre se está erosionando. La historia lo demuestra.
Y aquí entra un factor que, desde mi punto de vista, no puede minimizarse: el componente político. El endurecimiento del discurso comercial, particularmente en el contexto electoral estadounidense, ha re-introducido la lógica de los aranceles como herramienta de presión. El llamado “efecto Trump” no es retórico. Tiene implicaciones inmediatas en las expectativas de inversión, en la configuración de las cadenas de suministro y en la toma de decisiones corporativas.
La industria automotriz es especialmente vulnerable a estas distorsiones por su alto nivel de integración regional. Cualquier fricción comercial altera costos, tiempos y estrategias.
Y no es la primera vez que Estados Unidos enfrenta una sacudida con impacto directo en este sector. En 2008, la crisis inmobiliaria arrastró a la industria automotriz a un punto crítico, obligando a un rescate sin precedentes bajo la administración de Barack Obama. Aquella fue una crisis financiera; la actual es distinta. Combina fatiga del consumidor, condiciones monetarias aún restrictivas y tensiones comerciales que introducen incertidumbre estructural.
La pregunta no es si Estados Unidos se desacelera. Eso ya empieza a reflejarse y es evidente. La pregunta es ¿qué implica esto para México?
Nuestro país no es productor automotriz en el sentido pleno de la cadena de valor. Es, sobre todo, un gran armador. Un nodo estratégico dentro de la manufactura integrada de Norteamérica. Y esa posición implica una dependencia directa del mercado estadounidense.
Si ese mercado se contrae de forma sostenida, el impacto en exportaciones, producción y empleo será inevitable. Pero al mismo tiempo, el contexto abre una ventana que no debería desaprovecharse. La reconfiguración de las cadenas de suministro, acelerada por tensiones geopolíticas, sigue favoreciendo la relocalización productiva. Si Estados Unidos endurece su política comercial hacia Asia, particularmente hacia China, la necesidad de producción cercana (ojo, bajo reglas del T-MEC) se vuelve aún más relevante.
Ahí México tiene una oportunidad real de consolidarse, no como un competidor global en volumen, sino como el socio estratégico de manufactura avanzada en la región. Esto exige más que costos competitivos. Implica elevar contenido tecnológico, fortalecer la proveeduría local y garantizar certidumbre regulatoria.
Sin embargo, creo que aquí está el punto que suele omitirse en la narrativa optimista; el dinamismo del mercado interno mexicano podría no ser estructural. Si depende en exceso del crédito y de una oferta importada de bajo costo, su resiliencia es limitada frente a un deterioro externo.
Lo que hoy parece fortaleza puede ser, en realidad, un desfase, porque los ciclos no se rompen por frontera, se propagan.
Estados Unidos marca el pulso de fondo. México, por ahora, está aprovechando condiciones particulares. Pero la verdadera prueba no está en el récord de ventas, sino en la capacidad de sostener ese dinamismo cuando el ciclo completo se ajuste.
Y si algo ha demostrado la historia reciente es que, cuando el consumidor estadounidense se detiene, la industria automotriz, sin importar el país, termina por hacerlo también.
_____
Nota del editor: Manuel Herrejón Suárez es un empresario mexicano con más de dos décadas de experiencia en el sector bursátil y mercado cambiario, especialista en gestión de proyectos en el sector financiero. Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y Maestro en dirección de empresas para ejecutivos por el IPADE.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión.